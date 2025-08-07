Erleben Sie im TTT die Uraufführung(!) dieses packenden Gruselthrillers im Kammerspiel-Format. Autor Gaspart Cabot würzt seine moderne Gespenstergeschichte mit einer guten Portion schwarzen Humors. Ein Erlebnis, bei dem das Publikum nicht nur mehrfach Gänsehaut bekommt, sondern am Ende auch eine schaurige Überraschung erfährt. Denn in diesem Stück ist nichts so, wie es scheint.

Lila und Nick sind die charismatischen Moderatoren des YouTube-Kanals »Der achte Sinn« und auch privat ein Paar. Doch selbst in der Geisterwelt wird mit harten Bandagen gekämpft – die Abonnentenzahlen sind zuletzt aufgrund einiger erfolgloser Projekte stark gesunken, die Sponsoren machen ordentlich Druck. Jetzt haben sie offensichtlich den perfekten Content gefunden: ein Wochenende im Horror-Haus der Familie Schneider. Dort begegnen sie ihrer jungen Gastgeberin Jessi. Sie hat eine enge Verbindung zu dem Geist ihrer im Haus ermordeten Verwandten. Vielleicht kann sie Lila und Nick helfen in Kontakt mit der Geisterwelt zu treten. Vielleicht sogar mehr, als Lila und Nick lieb ist …

Uraufführung 20. September 2025

weitere Aufführungen: 21. September, 4., 5., 18., 19. und 25. Oktober 2025, 14. und 15. Februar 2026

www.taltontheater.de