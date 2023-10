Wieder einmal ist Agatha Christie der Zaubertrick gelungen. Wieder einmal werden wir an der Nase herumgeführt. Wieder einmal ist es bares Vergnügen dieses Schauspiel zu sehen…

Alles spricht gegen den Handelsvertreter Leonard Vole. Ihm wird vorgeworfen, die Witwe Emily French ermordet zu haben. Sein Motiv scheint eindeutig: Die ältere Dame hatte ihm ihr ganzes Vermögen vermacht. Strafverteidiger Sir Wilfried Robarts nimmt sich des Falles an und schlägt sich nicht schlecht. Ihm gelingt es durch geschicktes Verhör, die Aussagen der beiden ersten Zeugen in Zweifel zu ziehen. Doch die dritte und letzte Zeugin überrascht alle Anwesenden: Es ist Romaine Heilger – die Ehefrau des Angeklagten. Sie widerlegt sein angebliches Alibi. Immer enger wird die Schlinge um Leonards Hals. Am Abend vor der Urteilsverkündung meldet sich eine merkwürdige, im Gesicht entstellte Frau bei Sir Wilfrid und legt in letzter Minute neues Beweismaterial vor …

Agatha Christie ist mit „Zeugin der Anklage” ein Justiz-Krimi voller überraschender Wendungen und spannender Enthüllungen gelungen. Nach dem großen Erfolg der Kurzgeschichte mit dem gleichen Titel überredete Regisseur Peter Saunders Agatha Christie, den Text für das Theater zu adaptieren. 1957 wurde die Geschichte mit Marlene Dietrich und Charles Laughton verfilmt.

Premiere 11. Mai 2024

weitere Termine: 12., 18. und 19. Mai sowie in der Spielzeit 2024/25

