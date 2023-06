Wieder Sommer, wieder Neue Freundschaften – diesmal von 2. bis 8. Juli 2023 in der Herzogenburger Straße 67. Wir aktivieren die Villa im Norden der Stadt als neuen Ort der Kunst, Kultur und Gemeinschaft. Eine Woche lang laden wir bei Workshops, offenen Ateliers, Kochabenden, Listening Sessions, Spaziergängen und einer Block-Party dazu ein, Neues auszuprobieren, die Nachbarschaft zu entdecken und Freundschaften zu schließen. Die Teilnahme am Programm ist kostenlos!

Die Veranstaltungsreihe „Neue Freundschaften“ versteht sich als Bühne für Stimmen, die oft gar nicht oder nur unzureichend Gehör finden. Menschen aus unterschiedlichen Communities in St. Pölten treffen auf Künstlerund Experten und widmen sich gemeinsam großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart: Klima, Ökologie, Migration, Inklusion, Demokratie, Frieden. Gemeinsam mit den Kuratoren Magdalena Chowaniec und Muhammet Ali Baş suchen wir nach Antworten, tauschen Erfahrungen aus und knüpfen neue Freundschaften.

Mit Künstlerinnen und Künstlern eine gute Zeit verbringen: Nina Prader, Naïma Stella Rabinowich, Julischka Stengele, Tuğba Şimşek und das Kollektiv söydivision laden Menschen jeden Alters und besonders Familien ein, an einer Vielzahl von Aktivitäten mitzuwirken. Am Ende der Woche feiern wir neue Freundschaften bei der Block-Party – mit den Ergebnissen der Workshops, kulinarischen Angeboten und mit einem Konzert der FM4-Protestsongcontest-Gewinnerin 2022 IZRAA.

Community-Picknick

Am 2. Juli 2023 eröffnen wir feierlich die Villa und starten mit einem Community-Picknick in das Sommerprogramm. Nimm Getränke, Knabberzeug und etwas zu essen mit und lerne die Künstlerinnen und Künstler und das Tangente-Team kennen! Kuratoren Magdalena und Muhammet Ali leiten ein gemeinschaftliches Ritual, bei dem wir das Haus erkunden und den neuen Ort für Kunst und Kultur im Norden der Stadt präsentieren.

2. Juli

Offenes Mosaik-Atelier

Wir Menschen setzen uns in unserer inneren und äußeren Welt und unseren Beziehungen aus vielen verschiedenen Teilen zusammen, genauso wie Mosaike. „Im Raum der Kunst zählt jeder Mensch“ – unter diesem Motto stellen wir gemeinsam ein Mosaik des Zusammenhalts her. Sei Teil des kreativen Schaffens! Tuğba Şimşek studierte Bildende Kunst, Bildhauerei und Experimentelle Zeichnung in Braunschweig, Cardiff und Los Angeles. Sie lebt und arbeitet in Braunschweig, Grünstadt und Istanbul. Derzeit ist sie Stipendiatin in der Villa Minimo in Hannover.

3., 4., 5. und 6. Juli

Suarantau

Suarantau ist eine Verschmelzung aus den beiden indonesischen Wörtern „suara“ für „Klang“ und „rantau“ für „Migration“. In diesem partizipativen Projekt hören wir gemeinsam Musik und kommen so ins Gespräch über soziale Themen, bekannte und unbekannte Erzählungen und Gefühle. Dabei wollen wir Klänge verbinden, die uns im Leben und in Gedanken begleiten. Durch unsere Begegnung miteinander und mit der Musik kommen verschiedene Fragen auf: Wie können wir sozialen Wandel herbeiführen, unser Bewusstsein schärfen und sinnvolle Gespräche anregen?

söydivision ist eine kollaborative Plattform und Künstlergruppe, die hauptsächlich aus in Berlin lebenden indonesischen Diaspora-Künstler*innen besteht und sich an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus bewegt.

Hip-Hop Tanzworkshop

In diesem Tanzworkshop bewegen wir uns mit viel Freude zu wilder Musik. Wir experimentieren mit Techniken des Hip-Hops und Improvisationen, studieren – wenn wir Lust dazu haben – gemeinsam eine Choreografie ein, werden aber vor allem viel Spaß haben und uns auspowern!

Naïma Stella Rabinowich studierte Urban Dance Styles an der Anton Bruckner Privatuniversität und arbeitet als Choreografin und Tanzpädagogin, zuletzt bei den World Special Olympics und den National Special Olympics.

3., 4. und 5. Juli

Gemeinsames Kochen und Karaoke

Wir legen großen Wert auf zwangloses Zusammenkommen und gemeinschaftliches Verweilen. Neues entsteht oft ungeplant, denn es gibt immer etwas, was man miteinander teilen kann, vor allem eine gute Zeit. Also: Komm vorbei!

5. Juli

Spaziergang zu den Viehofner Seen

Wir feiern die Fürsorge füreinander. Ein Spaziergang zu den Viehofner Seen treibt das Gespräch über Freundschaft voran. Wir machen Pausen an Wasser-Knotenpunkten, am Glanzstoffgelände und am See. Begleitet von künstlerischen und musikalischen Interventionen zelebrieren wir die Gemeinschaft. Zum Abschluss machen wir ein Picknick am See. Wer möchte, kann sich im Wasser abkühlen.

Nina Prader ist Künstlerin, Autorin, Kuratorin und betreibt den Mikroverlag Lady Liberty Press. Ihre künstlerische Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Bildung, Kunst und dem Publizieren zu sozialer Gerechtigkeit in Gemeinschaft.

7. und 8. Juli

Ausflug: Die Stadt anders sehen

Bei diesem Ausflug stehen der Zufall und die Erkundung der Stadt mit anderen Augen im Vordergrund. Wir lassen uns von der Neugierde und von spielerischen Elementen leiten: Jeweils eine andere Person aus der Gruppe entscheidet, ob wir bei der nächsten Möglichkeit links, rechts oder geradeaus gehen. Wo kommen wir vorbei und was bemerken wir unterwegs? Wir lernen die Möglichkeit kennen, uns mit unserer Umgebung zu verbinden. Spazieren zu gehen, einen Ausflug zu machen, etwas Neues zu erleben muss weder kompliziert noch teuer sein.

Julischka Stengele lebt in Wien und entwickelt Kunst- und Kulturprojekte. Sie geht gern auf Wanderschaft, ob in der Stadt oder in der Natur. Ausflugsfahrten mit dem Stadtbus zählen zu ihren Leidenschaften; aus einer solchen entstand auch ihr letztes Projekt „Bussi aus Wien“.

7. und 8. Juli



Block-Party

Zum Abschluss der gemeinsamen Woche lassen wir wieder eine Block-Party steigen. Bei kulinarischen Angeboten und Mitmach-Stationen für Kinder präsentieren wir die Ergebnisse der Workshops. Natürlich dürfen ein Live-Act und eine DJ-Line nicht fehlen. Als Krönung des Abends gibt es ein Konzert von FM4-Protestsongcontest-Gewinnerin 2022 IZRAA.

IZRAA ist Singer-Songwriterin, Rapperin, Voice Actress und Aktivistin mit Wurzeln in Palästina, Libanon und Tunesien. Mit ihrem Anti-Rassismus Song „9. November“ gewann sie 2022 den FM4-Protestsongcontest.

8. Juli

