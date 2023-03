Wenn über den Gipfeln des Arlbergs abgefahrene Skischwünge auf einen schwungvollen Sound-Mix treffen, werden Frühlingsgefühle wach und hat das Tanzcafé Arlberg Music Festival endlich wieder Hochsaison. Zwei Wochen lang – von 2. bis 16. April – wird der international bekannte und beliebte Wintersportort zum Schauplatz für ein außergewöhnliches Open-Air-Spektakel, bei dem musik- und tanzbegeisterte Sonnenskiläufer voll auf ihre Kosten kommen. Vor dem Hintergrund der beeindruckenden Berglandschaft darf dabei getanzt und gefeiert werden, was das Zeug hält: Als Festival-Locations dienen stilvolle Hotelbars, sonnendurchflutete Terrassen, urige Hütten und coole Clubs. Da wie dort wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten, das so gut wie kein Genre auslässt und nicht nur renommierten Austro-Acts, sondern auch spannenden internationalen Künstlern eine imposante Bühne bietet. Apropos: Am Rüfiplatz in Lech wird heuer auch erstmals eine eigene Festivalbühne eingerichtet. Mit diesem neuen Spielort wollen die künstlerischen Leiterinnen Julia Mumelter und Renée Jud, die wieder für das hochkarätige Programm verantwortlich zeichnen, den Festivalcharakter dieses außergewöhnlichen Frischluft-Tanzsalons unterstreichen.

Eines bleibt beim Tanzcafé Arlberg Music Festival aber gleich: Alle 24 Acts können bei freiem Eintritt genossen werden!



5/8erl-Voices und das JAZZORCHESTER VORARLBERG

Für das Eröffnungskonzert vom Tanzcafé Arlberg Music Festival 2023 lassen sich die 5/8erl-Voices vom JAZZORCHESTER VORARLBERG in ihre Mitte nehmen. 5/8ERL IN EHR‘N hat die DNA Wiens im Blut und in der Seele. Beim gleich charmanten wie wortgewandten Quintett trifft unnachahmlicher Gesang auf außergewöhnlich schöne Lyrics und wird die kantige Ironie aus dem Alltag Österreichs in verträumte Ausflüge ins „weite Land“ eingebettet. Schnitzel meets Schnitzler: Geht doch! Der gleich kraftvolle wie federleichte Sound der Achterln ist seit jeher von energiegeladenem Soul, Funk und Reggae geprägt und gibt zarten Balladen gleich viel Raum wie rasanten Grooves.

2. April 2023

GESANGSKAPELLE HERMANN

Das 10-Jahres-Jubiläum samt Revue-Tour hat die GESANGSKAPELLE HERMANN bravourös hinter sich gebracht, doch anstatt sich auf die faule Haut zu legen, kommen die adrett-koketten A-Capella-Boys gleich wieder auf Touren. Voller Tatendrang stürzen sich die Hermänner ins nächste Hermann’sche Jahrzehnt. Frisch wie eh und je, körperlich gestählt durch die akrobatischen Einlagen der Revue und stimmlich poliert vom unentwegten Singen denken sie nicht im Traum an ein Ausruhen am vermeintlichen Zenit.

2. April 2023



SAILOR SAILER

Ans Sonnendeck, Bonanza und andere Freiluft-Raves hat Sailor Sailer sein Herz verloren, aber auch in dunklen, vernebelten Nächten im Innsbrucker Club Arche *Ahoi fühlt sich der Tiroler DJ heimisch. Die Melancholie der Barock Musik tat es ihm in jungen Jahren beim Ensemblespiel mit seiner Geige an, was aber fehlte, war ein noch wilderer, dunkler, fester Bass. Den fand Sailor Sailer bei Portishead. Immer tiefer tauchte er in die Welt der elektronischen Musik ein und verfiel jener schier. Als DJ legt er jene seit Jahren in Innsbruck, Berlin und Wien auf. Einige seiner Produktionen sind dort auf dem Label Schönbrunner Perlen erschienen.

3. April 2023

MANDA TRIO

Das MANDA Trio hat sich dem Groove verschrieben: Jazzgroove, Hip Hop, sowie erdiger Funk beschreibt den Stil der ALL STARS BAND. Der offene Zugang zur Musik zwischen organischem Jazz und elektronische Beats, freier Improvisation und groove orientierten Strukturen bereichern Markus Ecklmayr & Andreas Tentscherts Trio MANDA!

4. April 2023

MAX THE SAX FEAT. FLORIAN KASPER

MAX THE SAX hat sich rund um den Globus in die Herzen der Fans gespielt. Als Rockstar unter den Saxofonisten erzeugt er mit seinen Auftritten regelrechte Explosionen und hinterlässt Euphorie und glückliche Gesichter. Seine gemeinsame Show mit Florian Kasper an den Drums zeichnet sich durch ein unverwechselbares Saxofon-Spiel und treibende Beats aus.

5. April 2023

AVEC

Seit 2015 AVECs erste EP „Heartbeats“ erschienen ist, rüttelt die österreichische Ausnahmemusikerin gekonnt am Bild dessen, was man über zutiefst ehrliche Popmusik zu wissen geglaubt hat. Mit Erfolg: Mit mehr als 85 Mio. Streams auf Spotify ist AVEC längst auf internationalem Niveau angelangt. Ihren ersten Amadeus-Award ergatterte sie 2019, es folgten der Music Moves Europe Talent Award und der Gewinn der Female Spotify Campaign.

6. April 2023



FOUR ON SIX

Die Musik von FOUR ON SIX lebt durch die Gegenüberstellung verschiedener Genres und Traditionen, die in packender Manier zu einem harmonischen Ganzen zusammengeführt werden.

Die abwechslungsreiche Klangreise führt von Sizilien bis nach Mailand, vom Swing bis zum Melodic Jazz, von der Volksmusik bis zum Nu Jazz und erlaubt sich dabei auch mitreißende Abstecher in die klassische Musik.

6. April 2023

RAINER VON VIELEN

Die vier Jugendfreunde aus dem Allgäu, alle Jahrgang 1977, sind privat zwar mittlerweile unausgeschlafene Familienväter, aber auf der Bühne immer noch hellwach und krachlaut. Während sich andere Bands nicht gern in Schubladen stecken lassen, sind RAINER VON VIELEN gerne die Kommode.

Eine Band wie eine Wand: Zen-Metal, Teufels-Pop, Breitband-Minimalismus oder LoFi-Glam – so geht Bastard-Pop in Reinkultur.

8. April 2023

FOLKSHILFE

Mit ihrem unverwechselbaren „Quetschn-Synthie-Pop“ haben die Jungs von FOLKSHILFE ein eigenes Genre kreiert, das aus der deutschsprachigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken ist.

8. April 2023



HOT PANTS ROAD CLUB

Der HOT PANTS ROAD CLUB hat sich als Funk- und Soul-Act der obersten Güteklasse in und außerhalb von Österreich längst einen klingenden Namen gemacht. 2022 feierte die energetische Truppe rund um Sänger Andie Gabauer, die dereinst durch einen Konzertausschnitt von James Brown zur Bandgründung inspiriert wurde, ihren 30. Geburtstag.

Ihrem unvergleichlichen Sound ist die HPRC-Gang in all diesen Jahren immer treu geblieben. Hier treffen treibende Beats, pumpende Bässe und elektrisierende Gitarren auf funkig-jazzige Bläsersätze und seelenvollen Sologesang.

8. und 9. April 2023

HEARTS HEARTS

Als HEARTS HEARTS im Jahr 2015 ihr Debütalbum „Young“ rausbrachten, war das schillernde Wiener Quartett mit starken Vorarlberger Wurzeln mehr in der Indie-Artrock-Ecke als im clubbigen Pop-Universum daheim. Zahlreiche Live-Shows und Festival-Gigs später hat sich Österreichs charismatische Antwort auf „Radiohead“ bewusst ein Stück weit aus der Maschinerie genommen, um am Reißbrett zu sichten, was ihr musikalisches Handwerk neben melancholischer Introspektion denn noch so kann.

9. April 2023



LOU ASRIL

Das Etikett „Soul-R’n’B-Wunder“ haftet schon seit geraumer Zeit an LOU ASRIL. Mit 11 beginnt das Multitalent eine klassische Klavierausbildung, mit 15 performet er zum ersten Mal eigene Songs auf der Bühne. Mit 17 steht er auf Platz 1 bei den Joe Zawinul Awards und bereist die Studios von Los Angeles, um dann seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Eine Mischung aus Geheimnis, Geborgenheit und sensibler Kraft umgibt auch seinen neuen Song „Feelings“, der es fabelhaft versteht, das unergründliche Charisma des Musik-Magiers zu transportieren.

9. April 2023

ZANSHIN

ZANSHIN alias Gregor Ladenhauf ist ein Soundkünstler und Produzent elektronischer Musik aus Wien. Sein klingender Künstlername ist einem Konzept aus der japanischen Kampfkunst entlehnt und bedeutet grob übersetzt „balancierter Geist“.

9. April 2023

RESI REINER

Die Karriere von RESI REINER begann als Schauspielerin, doch seit knapp zwei Jahren ist die Grazerin auch auf der Indie-Pop-Bühne präsent. Besang sie dort zunächst ihre Sehnsucht nach Italien, ist ihr Sound mittlerweile inhaltlich irgendwo zwischen Corona-Blues und Katerstimmung angelangt. Im besten Sinne, versteht sich. Bei RESI REINER ist alles irgendwie okay und trotzdem nichts gut.

10. April 2023



LEMO

Cool und nahbar, gelassen und verspielt, rau und bittersüß: Pop-Poet LEMO schafft es wie kein Zweiter die ganze Gefühlspalette (s)eines Lebens in Songs zu gießen, die ultimative Hitqualität haben und trotzdem nie in Seichtigkeit versanden. Ein brillanter Live-Musiker ist er obendrein: Unterstützt von einer großartigen Band tourt der Ausnahme-Künstler quer durch Österreich und Deutschland und zieht die Zuhörerschaft mit nonchalanter Natürlichkeit und seiner unverwechselbaren Stimme in seinen Bann.

10. April 2023

MARINA & THE KATS

Wer MARINA & THE KATS noch nicht kennt, hat erstens was versäumt und sollte zweites folgendes wissen: Gleich drei der vier Bandmitglieder spielen aktiv Schlagzeug. „Das Konzept ‚Shared Drums‘ macht es zwar nicht leichter, dafür aber fetter“, befindet die Band. Recht so: Genau das ist nämlich die M&TK-Trademark: Diesen völlig eigenständigen Sound gibt es kein zweites Mal!

12. April 2023

FISCHKOPF-COMBO

Bei den tollen Hechten der FISCHKOPF-COMBO trifft Charme auf Schmäh, Schlagersehnsucht auf Live-Leidenschaft und ein liebenswerter Trupp von Ausnahmemusikern mitten ins Schwarze.

13. April 2023

DIATONICS

Wie passen ein DJ-Urgestein und ein Ziacha-Zampano zusammen? Ganz fabelhaft! Bei der spannenden Sound-Symbiose DIATONICS steht Daniel Seeböck aka Der Alte an den Reglern, während Harmonika-Haudegen Martin Grassmair die Tiroler Ziacha würgt: Alpenländische Klänge verschmelzen da mit Jacking House zu einem hitverdächtigen Ganzen.

13. und 14. April 2023

MORELAND

Wenn die Soulband MORELAND die Bühne stürmt, besteht akute Gefahr, dass Zehen unkontrolliert zu zucken anfangen, Herzen dahinschmelzen und es schwerfällt, sitzen zu bleiben. Auf den Spuren von Marvin Gaye, James Brown und Aretha Franklin singt sich der Vollblut Soul- und Funk-Sänger Dwight Moreland aus Atlanta direkt in die Herzen und in die Beine des Publikums.

14. April 2023



PUMA ORCHESTRA

Die Liebe zur Musik und die Vorfreude auf kollektive Ekstase jenseits der Lockdowns haben das frisch formierte ORECHESTRA zusammengeführt. Dieses liefert Grooves und Melodien, die unter die Haut gehen. Vielfältige musikalische Einflüsse vermischen sich mit mutigen, witzigen, fröhlichen Texten! Musik voller Freude – handgemacht und tanzbar.

15. April 2023

SPINPHONY

Das schillernde weibliche Elektro-Streichquartett SPINPHONY pfeift lustvoll auf die Grenzen zwischen Klassik, Rock und Pop und verpasst bekannten und beliebten Melodien einen atemberaubenden neuen Anstrich. Im Repertoire des energiegeladenen Quartetts haben die Hits von AC/DC genauso Platz wie die Kompositionen von Bach und Mozart – da wie dort wird am Ende ausgelassen abgerockt.

15. April 2023



AUSTRIAN APPAREL

Wir schreiben das Jahr 2023, das Raumschiff Austrian Apparel befindet sich nach abenteuerlicher Irrfahrt wieder auf Kurs Richtung Erde. Mit von fremden Planeten geernteten melodischen Techno Sounds im Gepäck sowie einer klaren Mission: die Menschen zum Tanzen und Feiern zu bringen.

16. April 2023

