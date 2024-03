Die heißeste Snow-Show des Alpenraums: Im weltberühmten Skigebiet Ski Arlberg feiert das Tanzcafé Arlberg Music Festival sein 10-Jahre-Jubiläum mit einem tollen Line-Up in luftiger Höhe.

Sonne, Schnee, Ski und Sound: Es ist ein Berge versetzender und in der Tat mit nichts zu vergleichender Mix, mit dem das Tanzcafé Arlberg Music Festival seit 2013 inmitten einer malerischen Naturkulisse sein Publikum begeistert. Denn wo sonst liegen endlose Skipisten nur einen Schwung von spannend besetzten Konzertbühnen und magnetisch anziehenden Dancefloors entfernt? Musikalische Grenzen gibt es beim exquisiten Festival-Line-Up ebenfalls keine: Im traumhaften Winter-Wonderland-Setting kommen Jazzfreundinnen und -freunde ebenso auf ihre Kosten wie Funk-Göttinnen und Techno-Fans. Die Sonnenski-Enthusiasten werden zum fulminanten Saisonende aber auch mit einer coolen Ladung Indie, Swing, Mundart-Pop oder Hip-Hop-Beats bedacht. Après-Ski mit Stil eben, auf den man sich bei der nunmehr zehnten Auflage freuen darf: Das diesjährige Musikfestival geht von 31. März bis 14. April 2024 über die gebirgige Bühne und erweitert dabei großzügig sein Einzugsgebiet.

Fünf Orte. Ein Festival.

Rechtzeitig zum Jubiläum nämlich streckt das bislang in Lech Zürs beheimatete Tanzcafé seine Fühler nun auf das gesamte Arlberg-Gebiet aus. Somit kommen schneeaffine Sonnenanbeterinnen und -anbeter und frischlufthungrige Konzert-Aficiniados nun auch noch in St. Christoph, St. Anton und Stuben in den Genuss des edlen Open-Air-Spektakels. Vor dem Hintergrund der prachtvollen Berglandschaft darf dabei getanzt und gefeiert werden: Als Festival-Locations dienen stilvolle Hotelbars, sonnendurchflutete Terrassen, urige Skihütten und coole Clubs. Ebenfalls erfreulich: Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt statt und können ohne Voranmeldung besucht werden.

Programmiert wurde das hinreißende Festival erneut von den künstlerischen Leiterinnen Renée Jud und Julia Mumelter, die beim diesjährigen Line-Up den Fokus auch auf renommierte Austro-Acts legen, die auf internationalem Niveau performen. Und weil sich das Tanzcafé immer gegen jede Form von Stillstand verwehrt, kommt zur Festivalbühne am Rüfiplatz in Lech überdies noch eine Festivalbühne in St. Anton hinzu, die 2024 von Chartstürmer Josh eingeweiht wird. Dabei präsentiert er nicht nur neue Songs wie „Martina”, „Ich gehör repariert”, „Nur nicht von Dir” oder „Liebe mit Frühstück”, sondern hat natürlich auch seine „alten Gassenhauer” im Gepäck. Das Publikum darf sich auf jede Menge Josh mit eingängigen ;Melodien und sprachverliebten Texten freuen.

Musikalische Highlights in atemberaubender Landschaft

Zum Festivalstart am 31. März gibt FRINC den Ton an: Der Vollblutmusiker bringt beim Eröffnungskonzert im Burg Hotel Oberlech positive Pop-Vibes mit Afrobeat, Reggae und World Music in Einklang und kombiniert diese Sound-Mischung mit deutschen Texten, die ins Ohr gehen – nice! Ebenfalls freuen darf man sich auf den charismatischen Auftritt des Poppoeten Julian le Play und auch auf die coole Wiener Band Buntspecht, die mit dunkeldüster-romantischem und radikal-wildem Indie-Kammerpop in ihren Bann zieht. Zu den Highlights des Festivals zählt zudem die fabelhafte deutsche Rapperin, Moderatorin und Autorin Fiva, die ihre neue EP „So viel Meer“ präsentieren und mit ihren Pop-Beats und inspirierenden Texten ziemlich sicher für ein tolles Konzerterlebnis sorgen wird. Mit der Mundart-Band Granada rockt eine besonders lässig-charmante Neo-Austropop-Gruppe die Bühne – die Energiegranaten aus Graz wurden 2022 auch völlig zu Recht mit dem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet. Die Pop-Band Alle Achtung wiederum sorgt nicht nur mit ihrem Ohrwurm „Marie” für Stimmung, sondern verführt mit Kracher-Nummern wie „Bowie” oder „Sono Il Destino” gleichermaßen zum Lachen und zum Weinen. Im Line-Up zu finden ist auch ein fulminantes Live- und DJ-Happening mit Georgij Makazaria, Sänger der ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ und Frontman der ehemaligen Band „Russkaja”. Mit großer Spannung erwartet wird natürlich auch der Vintage-Synthesizer-Fetischist Italo Brutalo: Man darf sich – mitten in der Lecher Bergwelt, im über den Gipfeln thronenden Bamalp-Restaurant – auf EBM-Rhythmen, zerklüftete Techno-Motive und Abstecher in Elektro, Italo und Afrocosmic freuen!

Ebenfalls im Rahmen des Tanzcafé Arlberg Music Festival zu erleben ist zudem das schillernde Duo Tanz Baby!; beschwingter Swing mit dem superben Quartett Freddie’s Finest; der virtuos-glamouröse Wiener Wunderknabe Arai; DJ Domino mit seinen famosen 90er-inspirierten Downtempo-Grooves; die Tiroler Turntable-Legende The Waz exp. gemeinsam mit der Saxofonistin Petra Baldauf; zeitloser Pop/Jazz mit der Weltenbummlerin Laura Bilgeri; die wunderbare Wiener Singer-Songwriterin Pippa; Mona Ida mit poetischen Songs aus dem Ländle; locker-lässiger Pop mit Multi-Instrumentalist Holza; die tolle Innsbrucker Wortakrobatin Spilif; das Mailänder Quintett Mephisto Brass, das Italo-Brass mit Techno- und Elektro-Zügen zu seinen Arlberg-Gigs bringt; die mitreißenden Roaring Cats aus Amsterdam, die mit einer packenden Mischung aus Swing und Hot Jazz antanzen; das Quartett Blechsalat mit souveränem Brass aus der Stahlstadt Linz; tighte Grooves und freshe Hooks mit der Wiener Band Prohaska; oder auch Elektro Guzzi mit ihrem hypnotischen Live-Techno.

Last but not least bläst dann mit Shantel schließlich noch der König des Balkan-Dancefloor zum Sturm auf die Sinne: Seinen berauschenden Mix aus Balkan Beats und Gypsy Grooves serviert der Schöpfer des internationalen Megahits „Disko Partizani” unter anderem in der Schlegelkopf Restaurant-Bar in Lech, auf herrlichen 1.800 Höhenmetern und mitten im Skigebiet. Am 14. April ist Shantel dann mit seinem Bucovina Club Soundsystem im hochalpinen Ambiente zu erleben: im an der Bergstation der Rendlbahn gelegenen Rendl-Restaurant St. Anton und mit Blick auf eine gigantische Bergkulisse – ein würdiger Abschluss dieser Tanzcafé-Jubiläumsausgabe!

31. März bis 14. April 2024

www.tanzcafe-arlberg.com