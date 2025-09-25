Körper als Sprache, Bühne als Experiment: Das Tanzfestival Saar bringt 2026 internationale Künstler und neue Bewegungswelten ins Saarland – ein Fest für Tanz, Performance und Begegnung.

Alle zwei Jahre steht Saarbrücken ganz im Zeichen des Tanzes: Beim Tanzfestival Saar verwandelt sich das Saarländische Staatstheater in eine Plattform für internationale Compagnien, renommierte Choreografinnen und junge Talente. Auch 2026 dürfen sich die Besucherinnen auf ein spannendes Programm freuen, das Grenzen überschreitet und die Vielfalt zeitgenössischer Tanzkunst sichtbar macht.

Das Festival verbindet klassisches Tanztheater mit innovativen Formen – von interdisziplinären Performances über spartenübergreifende Projekte bis hin zu intimen Soli und großen Ensembleproduktionen. Neben spektakulären Aufführungen auf den Hauptbühnen lädt ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Workshops, Gesprächen und Begegnungen dazu ein, Tanz nicht nur als Kunstform, sondern auch als soziale und politische Ausdruckskraft zu erleben.

Besonderes Augenmerk liegt auf der internationalen Vernetzung: Das Festival schafft Räume für künstlerischen Austausch und zeigt, dass Tanz weit mehr ist als reine Bewegung – er ist eine universelle Sprache, die Emotionen transportiert, Gemeinschaft stiftet und Horizonte öffnet. So wird das Tanzfestival Saar auch 2026 wieder zum lebendigen Treffpunkt für Künstler*innen und Publikum, für alle, die Tanz in seiner ganzen Faszination entdecken wollen.

6. bis 15. März 2026

www.staatstheater.saarland