Mit seiner diesjährigen Inszenierung ANTONIO e CLEOPATRA (1725) von J.A. Hasse verspricht das TEATRO BAROCCO ein Kulturerlebnis der Extraklasse. Intendant Bernd R. Bienert legt größten Wert auf die historisch originale Spielweise und den passenden Aufführungsort. Mit dem prachtvollen Altmannisaal im Benediktinerstift Göttweig hat er den idealen Raum gefunden.

Auf einem Landsitz in der Nähe von Neapel begann im September 1725 die Karriere eines der berühmtesten und einflussreichsten deutschen Komponisten des Spätbarocks. Mit der Serenade ANTONIO e CLEOPATRA legte Johann Adolph Hasse den Grundstein seiner Karriere. Diesen wichtigen Moment der Musikgeschichte lässt Bernd R. Bienert, Intendant des TEATRO BAROCCO, in der diesjährigen Spielzeit wieder aufleben. „Das Werk entfaltete bei seiner Uraufführung in dem kleinen, privaten Rahmen seine besondere Wirkung. Genauso intim und im entsprechenden historischen Kontext sollte auch der Aufführungsort ANTONIO e CLEOPATRA des TEATRO BAROCCO sein. Mit dem Altmannisaal in Stift Göttweig führen wir das Werk inhaltlich und räumlich an einen Ort, der seiner Entstehung gleicht, zurück“, betont der Experte für barockes Musiktheater, der herausragende Werke von Mozarts Zeitgenossen mit großem Feingefühl auf die Bühne bringt.

Originalgetreuer Klangkörper

In über 25 Produktionen hat Bernd R. Bienert die barocke Gestik, Mimik, die Kostüme, Licht (Kerzen) und das Bühnenbild rekonstruiert. Er ist bekannt für seine allumfassende Authentizität, bei der jedes Element wichtig für den originalgetreuen Klangkörper ist, mit dem das TEATRO BAROCCO seit über 10 Jahren für Furore sorgt. Der Intendant forscht unermüdlich und stellt immer wieder erstaunliche historische Bezüge zu seinen Inszenierungen her: „Die Huldigung der Staatsmacht, die den dramaturgischen Endpunkt von ANTONIO e CLEOPATRA bildet, findet sich als zentrales Thema im monumentalen Deckenfresko in der Kaisertreppe von Stift Göttweig wieder. Sowohl die gemalte Apotheose von Paul Troger als auch Hasses Oper wurden als Huldigung für Karl VI. konzipiert“, erklärt Bernd R. Bienert.

Maria Theresia, der Tochter des Monarchen, zu Ehren wurde 1746 ein Fest in diesem Saal gegeben. Auch das zeugt von der außergewöhnlichen Atmosphäre des Ortes, der der tragischen Geschichte der letzten gemeinsamen Stunden der legendären ägyptischen Königin Cleopatra und des leidenschaftlichen römischen Feldherrn den passenden Rahmen gibt. Zusammen mit den wunderbaren Stimmen von Katharina Adamcyk als Cleopatra und Lucija Varsic als Marc’Antonio verspricht ANTONIO e CLEOPATRA ein Kulturerlebnis der Extraklasse.

Die Geschlechterumkehr, nichts ungewöhnlich im Barock, spannt einen weiteren Bogen zur Uraufführung des Werks. Der weltberühmte Kastrat Farinelli brillierte damals als Cleopatra, die große Opernsängerin Vittoria Tesi als Marc’Antonio. Auch hier beeindruckt Bernd R. Bienert mit seinem hohen Anspruch an Originaltreue, die sein Publikum so schätzt.

Shootingstars – drei junge Talente

Musikalischer Leiter der Saison 2023 ist der junge Dirigent Daniel Freistetter, der in der österreichischen Originalklang-Szene als Shootingstar gilt. Mit erst zweiundzwanzig Jahren ist er der bisher jüngste Dirigent bei TEATRO BAROCCO.

Intendant Bienert hat zwei großartige junge Sängerinnen, die bereits große Erfolge mit TEATRO BAROCCO feierten, für die Hauptrollen engagiert.

Katharina Adamcyk, die derzeit im Online-Streaming von TEATRO BAROCCO als Dido in Ignaz Holzbauers Oper „Tod der Dido” zu erleben ist, singt die Cleopatra.

Katharina feierte 2019 in der Rolle der Ariadne in Josef Haydns Ariadne auf Naxos mit TEATRO BAROCCO einen großen Erfolg bei Publikum und Presse.

Lucija Varsic wird die Partie des Marc´Antonio übernehmen. Sie brillierte bereits 2021 in der TEATRO BAROCCO-Produktion der Oper La Corona von C. W. Gluck im Schlosstheater Schönbrunn in der Rolle einer Tochter Maria Theresias.

Premiere: 2. September 2023

Stift Göttweig 1, Altmanisaal, 3511 Furth bei Göttweig

Weitere Aufführungen:

10., 16., 17., 23., 24. und 30. September; 1. und 7. Oktober 2023

