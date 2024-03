Bereits seit 2012, ab 2019 im 2-Jahresrhythmus, findet das Festival „The Princely Liechtenstein Tattoo“ statt. Diese, in der weiten Region einzigartige, Veranstaltung verbindet die Tradition von Marschmusik mit modernen Musikstilen wie Pop und Rock – und das immer in Bewegung, mal exakt choreographiert, mal tänzerisch. Gleichzeitig bietet sie eine grosse und sehr beliebte Plattform sowohl für inländische und regionale Musikgruppen und Künstler, internationale Formationen als auch talentierten Nachwuchsbands.

„The Princely Liechtenstein Tattoo“ besteht aus zwei Elementen: Drei Abendshows auf der historischen Burgruine Schellenberg sowie der „Princely Tattoo Parade“, bei freiem Eintritt, im verkehrsfreien Städtle von Vaduz (2013-2017 in Schaan).

Die historische Burgruine Schellenberg

An den Openair Shows des „Princely Tattoo“ wird die historische Burgruine Schellenberg zu neuem Leben erweckt. Besucher aus Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und ganz Europa versammeln sich rund um die denkmalgeschützte Kulisse und geniessen die 2,5 Stunden dauernden Shows sowie das angebotene Rahmenprogramm an drei Abenden.

Dabei lassen Sie sich begeistern von atemberaubenden Choreographien, eindrucksvollen Tänzen, traditionellen Klängen der Marschmusik, modernen Einflüssen aus Rock und Pop sowie natürlich den mystischen Klängen von Dudelsack und Trommeln. So unterschiedlich die Shows der teilnehmenden Formationen auch sind, eines vereint sie: Emotion pur!

Der grosse Höhepunkt der Show ist jeweils das Finale, wenn alle teilnehmenden Formationen die Bühne betreten und gemeinsam ausgewählte Musikstücke präsentieren.

Lassen Sie sich von den rund 300 Musikern, Tänzerinnen und Gardisten aus ganz Europa begeistern und seien Sie dabei, wenn es wieder heisst: Ruine FREI!

Die Princely Tattoo Parade

Bereits 2013 ist die „Princely Tattoo Parade“ wichtiger Bestandteil der Veranstaltung. Seit 2019 findet sie im verkehrsfreien Städtle des liechtensteinischen Hauptorts Vaduz statt.

Die „Princely Tattoo Parade“ ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern in den Genuss von hochklassigen Formationen zu kommen – und das bei freiem Eintritt. Zudem ist die „Princely Tattoo Parade” eine beliebte und geschätzte Plattform für Jugendmusiken, Musikvereine sowie weitere liechtensteinische und regionale Vereine sich einem grossen Publikum zu präsentieren. Als grosses Finale der „Princely Tattoo Parade” formieren sich die Teilnehmer auf dem Peter-Kaiser-Platz – eingebettet von Regierungs- und Landtagsgebäude – zu einem grossen, gemeinsamen Platzkonzert mit fulminanter, musikalischer Kraft.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der „Princely Tattoo Parade” werden sich die teilnehmenden Musikgruppen mit Platzkonzerten auf dem Peter-Kaiser-Platz sowie spontanen Platzkonzerten im ganzen Städtle präsentieren und die Besucher musikalisch unterhalten. Diese, in der weiten Region einzigartige, Veranstaltung verbindet die Tradition von Marschmusik mit modernen Musikstilen wie Pop und Rock – und das immer in Bewegung, mal exakt choreographiert, mal tänzerisch. Gleichzeitig bietet sie eine grosse und sehr beliebte Plattform sowohl für inländische und regionale Musikgruppen und Künstler, internationale Formationen als auch talentierten Nachwuchsbands.

5. bis 7. September 2024

Wieso Tattoo

Der Begriff „Tattoo” stammt aus dem Holländischen. Im 17. Jahrhundert wurde mit dem Satz „doe den tap toe” („mach den Hahnen zu!”) auf Befehl des Kommandanten der Bierhahnen geschlossen. Dieses Signal wurde meistens von einem Trommler oder Pfeifer gespielt. Die englische Sprache bildete dann aus dem holländischen Zapfenstreich das Wort „tattoo”. Im Laufe der Zeit ist der Zapfenstreich oder eben „tattoo” zum Synonym für entsprechende Musikfestivals geworden.

Als Vorbild aller Tattoos weltweit gilt das „Royal Edinburgh Military Tattoo” in Schottland. Dieses findet bereits seit 1950 jährlich auf der Esplanada direkt vor dem Edinburgh Castle statt.Mit jährlich über 200‘000 Zuschauer und rund 100 Mio. TV-Zuschauer weltweit ist es das mit Abstand grösste Tattoo der Welt.

www.princely-tattoo.li