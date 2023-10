Albert Lortzings (1801-1851) Spieloper wurde 1842 in Leipzig uraufgeführt und wartet mit großem Melodienreichtum, Witz und Tempo auf. Verwirrungen, Verführungen und eine Billardpartie im Dunkeln bringen die Menschen in Dorf wie Schloss so gehörig durcheinander …

Schulmeister Baculus und seine Braut Gretchen haben zum Hochzeitsfest geladen. Da trübt plötzlich die Nachricht die Stimmung, dass der Lehrer wegen Wilderns in den Wäldern des Grafen von Eberbach mit sofortiger Wirkung entlassen wird. Baculus war in der Tat dem Rat Gretchens gefolgt und unerlaubt jagen gegangen, um das Festmahl zu bereichern. Und dabei ist er auf frischer Tat ertappt worden. Gretchen will nun selbst beim Grafen um Gnade bitten, aber der eifersüchtige Bräutigam möchte sie nicht ziehen lassen, gilt der Herr des Dorfes doch als Schürzenjäger. Als Retter in der Not erscheint ein wagemutiger Student, der sich bereit erklärt, in Mädchenkleidern aufs Schloss zu gehen und dort die Rolle der Braut zu spielen. Dass hinter der doppelten Verkleidung eigentlich eine Baronin steckt und es sich bei Baculus‘ Jagdbeute gar nicht um einen Rehbock handelt, gehört zu den zahlreichen Verwechslungen im Wildschütz.

Premiere 15. Oktober 2023

weitere Aufführungen: 20. und 28. Oktober, 3. Dezember 2023, 14. und 28. April, 1. und 10 Mai sowie am 6. Juni 2024

theater-altenburg-gera.de