In einer rasanten und farbenreichen Inszenierung von Bernd Mottl erzählt das Dramma giocoso voller Komik und Brisanz von zwischenmenschlichen Erwartungen, Bindungen und Bündnissen. Mozarts raffinierte Vertonung von Da Pontes Libretto feierte ihre Uraufführung 1787 in Prag. Seitdem lässt die „Oper aller Opern“ durch ihre scharf gezeichneten Charaktere und berühmten Melodien Opernensembles auf der ganzen Welt glänzen.

Er ist ein Mensch, der im Augenblick lebt und dieses Leben in vollen Zügen auskostet. Don Giovanni nimmt sich seine Freiheiten, auch auf Kosten anderer. Nachdem er eines Nachts sogar die Schuld am Tod eines Menschen auf sich lädt, kommt es zum fulminanten Aufeinanderprallen von Individuen: Die betrogene Donna Elvira, die bedrängte Donna Anna und ihr pflichtbewusster Verlobter Don Ottavio schließen sich gegen den gemeinsamen Feind zusammen. Der Bauer Masetto will seine junge Braut Zerlina nicht an den ruchlosen Edelmann verlieren. Und auch Don Giovannis Diener Leporello, der über die Eroberungen seines Herrn Buch führen muss, ist es leid, für den Rücksichtslosen in die Bresche springen zu müssen. So verschieden diese Figuren in Stand, Alter und Motivation sind, sie alle wirbeln unfreiwillig um das Zentrum Don Giovanni herum, bis dem Wüstling schließlich seine kühnste Begegnung zum Verhängnis wird: jene mit dem Tod.

Premiere 10. September 2023

weitere Aufführungen: 17. September, 5. und 31. Oktober, 10. November 2023, 12., 14., 20. und 28. Januar sowie am 17. März 2024

theater-altenburg-gera.de