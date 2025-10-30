Mit sprühendem Witz, unvergesslichen Melodien und zeitloser Eleganz erzählt „My Fair Lady“ die Geschichte eines gesellschaftlichen Experiments, das zur zarten Liebesgeschichte wird – ein Musicalklassiker über Sprache, Stolz und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.

Nicht nur Kleider machen Leute, auch eine saubere Sprache gehört zum gepflegten Auftreten. Davon ist der renommierte Phonetikprofessor Henry Higgins überzeugt und nimmt daher eine ehrgeizige Wette an: Von seinem Freund Oberst Pickering angestachelt, versucht Higgins, eine einfache Blumenverkäuferin mittels Spracherziehung binnen eines halben Jahres zur feinen Dame zu machen. Beim Versuchsobjekt handelt es sich um die junge Eliza Doolittle, die Higgins auf der Straße durch ihren bemerkenswert vulgären Dialekt aufgefallen war. Der arrogante Professor beginnt, Eliza in seinem strengen Unterricht zu formen und ihr die Regeln der Konversation in der Upper Class einzubläuen. Doch ein Fauxpas beim vornehmen Pferderennen von Ascot gefährdet den Erfolg des Vorhabens. Schließlich muss sich der Junggeselle eingestehen, dass aus Eliza mehr als ein Experiment geworden ist …

Das Musical My Fair Lady war bereits zu seiner Uraufführung am Broadway 1956 ein grandioser Erfolg. Damals von Julie Andrews verkörpert, übernahm in der Verfilmung (1964) Audrey Hepburn die Rolle der erst derben, dann anmutigen Eliza. Für die deutsche Erstaufführung 1961 in Berlin schuf der Schlagertexter und Librettist Robert Gilbert eine Übersetzung, in der Dialekt und Sprachübungen geschickt ins Deutsche übertragen wurden. So zählen „Es grünt so grün“ und „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ bis heute zu den beliebtesten Musical-Ohrwürmern überhaupt.

14., 19. und 25. Dezember 2025, 2. Januar, 6. und 8. April 2026

theater-altenburg-gera.de