Riklin & Schaub sind zurück und setzen einen drauf! Mit neuen Comedy-Songs. Witzig, berührend und tiefgründig. Mit Video-Einspielungen, die ihre musikalischen Geschichten zu multimedialen Songerlebnissen erweitern. Kurz: Mit „Lieder, die du sehen musst”.

In ihrem zweiten Song-Zyklus erzählen die Multiinstrumentalisten von sterbenden Smartphone-Zombies und vom verzweifelten Versuch, durch ein Duett mit einem V.I.P. zu exoplanetarischer Berühmtheit zu gelangen. Sie besingen eine Welt aus Plastik und klären in schönstem Harmoniegesang darüber auf, dass es für den Frieden Waffen braucht und die Erde eine Scheibe ist.

Roman Riklin und Daniel Schaub sind bestens bekannt als ehemalige Mitglieder des Kult-Trios Heinz de Specht. Als Duo eroberten sie ab 2020 mit „was wäre wenn– Ein Liederabend im Konjunktiv” und „innovativer Musik-Comedy auf höchstem Niveau” das Publikum im Sturm. Mit dem Song Emoji landeten sie beim „Best of Arosa Humorfestival” einen viralen Hit und waren 2022 für den Swiss Comedy Award nominiert.

29. Februar bis 17. März 2024

theaterhechtplatz.ch