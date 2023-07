Die Gospels sind zurück für eine erneute Deutschlandtournee und wieder heißt es „We are the New York Gospel Stars“!

Zusammengekommen um die „gute Botschaft“ zu verbreiten, stehen die New York Gospel Stars seit über 15 Jahren auf der Bühne. Wer die New York Gospel Stars kennt, weiß dass sie ihrem Namen alle Ehre machen. Genauso wie New York selbst, sind die Gospel Stars voller verschiedener Facetten und Energien. Performances voller Dynamik und Emotionen lassen die Herzen höher schlagen. Gospel Klassiker wie „Walk in Jerusalem“ gewinnen ein ganz neues Flair durch die voluminösen Stimmen der Künstler. Begleitet werden die beliebten Lieder, durch Piano und Schlagzeug. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Durch jahrelange Erfahrung wissen die New York Gospel Stars genau, wie sie die Liebe Gottes, die Hoffnung, Vergebung und vor allem Kraft, auch an die übermitteln, welche die Sprache nicht verstehen. Durch das ausgestrahlte Gefühl und die Atmosphäre seid ihr inmitten des Geschehens.

Besonders die Nähe und Einbindung der Zuschauer ist den New York Gospel Stars wichtig. Durch das persönliche Austauschen nach der Show sichert ihr euch das ultimative Gospel-Erlebnis!

Lassen Sie sich in den Bann von Gospel ziehen und erleben Sie einen spirituellen und aufregenden Abend!

20. Februar 2024

www.saarlouis.de