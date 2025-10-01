Zwölf Stimmen, ein unvergessliches Erlebnis: Mit ihrem neuen Programm „Songs of Eternity“ entführen The 12 Tenors ihr Publikum in eine Welt zeitloser Musik.

„Songs of Eternity – Lieder für die Ewigkeit“ ist der Titel des aktuellen Programms von The 12 Tenors. Die Ausnahmesänger nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch unvergängliche Klassiker, gefühlvolle Balladen und mitreißende Hymnen, die über Generationen hinweg berührt und inspiriert haben.

Die Show verbindet ruhige Momente voller Intensität mit energiegeladenen Höhepunkten und macht so spürbar, wie Musik unser Leben begleitet – von den ersten Klängen der Kindheit bis hin zu jenen Liedern, die uns im Erwachsenenalter prägen. Jede Darbietung ist eine Hommage an die Kraft und Schönheit der Musik, die keine Grenzen kennt. Mit einem Ensemble internationaler Sänger, einer brillanten Live-Band und einem eindrucksvollen Bühnenbild entsteht ein Abend voller Emotionen, der weit über den Augenblick hinaus wirkt.

9. Januar 2026

