Ein Casting, ein Kostüm – und ein völliger Rollenwechsel: In der Musicalfassung der Kultkomödie Tootsie wird aus dem cholerischen Schauspieler Michael Dorsey plötzlich Dorothy Michaels – und die Karriere nimmt Fahrt auf. Doch der Erfolg im falschen Kleid bringt nicht nur Ruhm, sondern auch jede Menge Komplikationen. Mit spritzigem Witz, pointierten Songs und überraschender Tiefe erzählt Tootsie vom absurden Spagat zwischen beruflichem Ehrgeiz, Geschlechterrollen und echter Nähe – inszeniert von Erfolgsregisseur Gil Mehmert in einer Neuinszenierung für das Theater Bonn.

Michael Dorsey ist ein erfolgloser Schauspieler. Er bekommt keine Rollen, weil er sich gern über die Meinung von Regisseuren hinwegsetzt. Als er einer Bekannten bei der Vorbereitung auf ein Casting für das Musical Juliet’s Curse hilft, kommt ihm eine Idee: Als Frau verkleidet, singt er selbst für die Rolle der Amme vor – und wird zu seiner Überraschung besetzt. Michael übernimmt langsam, aber sicher die Leitung der Produktion, und nach vielen Änderungen sowie der Umbenennung des Stücks feiert Juliet’s Nurse eine umjubelte Premiere. Doch schon bald stellt ihn sein Doppelleben vor immer größere Herausforderungen. Als er sich dann auch noch in seine Kollegin Julie verliebt, die in ihm nur eine gute Freundin sieht, ist das Chaos perfekt.

Nach dem Riesenerfolg der Komödie mit Dustin Hoffman aus dem Jahr 1982 brachten David Yazbek und Robert Horn Tootsie 2018 erstmals als Musical in Chicago auf die Bühne. Nach zahlreichen Auszeichnungen – darunter zwei Tony Awards für das beste Buch und den besten Hauptdarsteller – feierte das Musical 2022 Europapremiere unter der Regie von Gil Mehmert in München. Für das Theater Bonn inszeniert Mehmert das Stück nun noch einmal neu.

Premiere 26. Oktober

weitere Aufführungen: 8. und 15. November, 6., 13. und 22. Dezember 2025, 1. und 27. Januar, 14. und 28. Februar, 20., 24. und 28. März, 6., 11., 16. und 24. April, 14. Mai 2026

www.theater-bonn.de