Zwischen Industrielärm und Stadionjubel: In Theater Chur erwacht mit „ILVA Football Club“ eine Geschichte voller Fußball, Fabrik und Umwelt in greifbarer Wucht zum Leben.

„ILVA Football Club“ erzählt die Erfolgsgeschichte einer kleinen Fußballmannschaft, gegründet von Arbeitenden des Stahlwerks Ilva in Süditalien. Was harmlos mit Sport und Gemeinschaft beginnt, entpuppt sich schnell als Spiegel gesellschaftlicher Realität: Umweltverschmutzung, Ausbeutung und menschliches Leid sind Teil eines Systems, in dem Hoffnung und Widerstand eng miteinander verwoben sind. Das Stück verbindet dokumentarisches Theater mit Musik, physischen Aktionen und der Dynamik eines echten Spiels auf der Bühne.

Im Theater Chur wird diese Erzählung nicht nur aufgeführt, sondern gespürt – wenn Spielerinnen, fanatische Anhängerinnen und der unsichtbare Schatten der Fabrik miteinander ringen. Die Inszenierung öffnet Räume für Reflexion und Emotion zugleich, für großen Gestus und unmittelbare Körperlichkeit. Wer diese Aufführung sieht, erlebt keine reine Sport-Metapher, sondern eine Geschichte, in der Menschen gegen die Stahl- und Rauchwolken ihrer Umwelt antreten – mit Herz, Musik und ungebrochener Energie.

11. und 12. Februar 2026

www.theaterchur.ch