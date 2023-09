Regisseur Gil Mehmert inszeniert Puccinis Klassiker, der zu den meistgespielten und beliebtesten Opern überhaupt zählt, im Doppel mit Jonathan Larsons Musical RENT, einer modernen Überschreibung des bekannten Opernstoffes aus dem Jahr 1996.

Paris in den 1890er-Jahren: Der Dichter Rodolfo teilt sich mit dem Maler Marcello, dem Musiker Schaunard und dem Philosophen Colline eine ärmliche Wohnung im Pariser Künstlerviertel Quartier Latin. Bei einer zufälligen Begegnung verlieben sich Rodolfo und seine Nachbarin Mimì unsterblich ineinander. Doch schon bald werden Streit, Eifersucht und der sich zunehmend verschlechternde Gesundheitszustand Mimìs das Glück der beiden auf eine harte Bewährungsprobe stellen …

Die Scènes de la vie de bohème von Henri Murger aus dem Jahr 1851 waren für den Komponisten Giacomo Puccini und seine Librettisten Luigi Illica und Giuseppe Giacosa die Inspirationsquelle zu ihrer 1896 uraufgeführten Oper La Bohème. In der Vorlage sah der Komponist nicht nur den „idealen Stoff für eine Oper“ voller Liebe, Eifersucht und großer Gefühle, sondern auch das Potenzial, sein Publikum durch seine Musik zu Tränen zu rühren.

14., 24. und 27. September, 1., 6., 14. und 15. Oktober, 19. und 24. November, 9., 10., 23. und 25. Dezember 2023 sowie am 6. Januar 2024

www.theaterdo.de