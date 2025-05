Georg Friedrich Händels Oper Alcina entführt in eine Welt voll betörender Musik, gefährlicher Leidenschaften und verführerischer Täuschungen. Auf einer geheimnisvollen Insel kämpft eine Zauberin um Liebe, Kontrolle – und gegen den eigenen Untergang. Ein Spiel zwischen Schein und Sein, das unter die Haut geht.

Alcina ist eine mächtige Zauberin. Und sie hat alles: Reichtum, Macht und viele Bewunderer. Man liebt sie und hat Angst vor ihr. Alcina ist wunderschön, klug und sehr gefährlich. Wer sie bedroht, den verwandelt sie in Tiere oder Steine. Aber selbst Alcina hat eine Schwachstelle: Sie liebt Ruggiero und hat Angst, ihn zu verlieren. Sie verzaubert, belügt und manipuliert ihn, wo sie nur kann, und er verfällt ihr, besinnungslos glücklich. Bis eines Tages Bradamante, Ruggieros Verlobte, als Mann verkleidet die Zauberinsel erreicht. Mutig und kämpferisch will sie ihren Ruggiero zurückgewinnen. Aber damit nicht genug: Alcinas Schwester verliebt sich in die als Mann verkleidete Bradamante und setzt alles daran, „ihn“ für sich zu gewinnen.

Spätestens jetzt ist das Chaos komplett! Ein wildes Katz-und-Maus-Spiel verwirrter und verzweifelter Liebe beginnt. Plötzlich ist nichts mehr, wie es scheint, niemandem ist mehr zu trauen und die märchenhafte Idylle wird zum Schauplatz erbitterter Kämpfe um Wahrheit, Liebe, Vertrauen und die Frage nach der eigenen Identität. Mit Alcina schuf Georg Friedrich Händel 1735 eine seiner erfolgreichsten Opern. Die betörend schöne, sinnliche und dramatische Musik ist – wie Alcina selbst – ein Ereignis: Wer sie einmal erlebt hat, wird verzaubert sein und sie nie mehr vergessen. Mit Generalmusikdirektor André de Ridder übernimmt ein leidenschaftlicher Spezialist für dieses Repertoire die musikalische Leitung, und das Regieteam aus Pia Partum, Katarzyna Borkowska und Tatjana Beyer verführt das Publikum in eine Blase makelloser Schönheit. Wären da nicht die wilden Tiere, die hungrig auf einen günstigen Moment warten …

Premiere 18. Mai

weitere Aufführungen: 24. und 31. Mai, 5., 14. und 19. Juni, 5. und 13. Juli 2025

