Mit Doctor Atomic bringt das Theater Freiburg ein packendes Wissenschaftsdrama auf die Bühne – über den ersten Atombombentest, moralische Grenzen und die Verantwortung der Forschung.

16. Juli 1945, Los Alamos, USA. Um 5:29 Uhr testen Wissenschaftler um den Physiker Robert Oppenheimer die erste Atombombe der Geschichte: Ein gewaltiger Feuerball steigt in den Himmel – für Sekunden wird die Nacht zum Tag. Der Test gilt als Erfolg, und jeder weiß: Die Welt wird von nun an anders sein. Nur drei Wochen später setzen die USA Atombomben im Krieg gegen Japan ein. In Doctor Atomic schildert der amerikanische Komponist John Adams die letzten Tage vor dieser Explosion – mit einer Musik, die aus Originalzitaten von Los Alamos schöpft und existenzielle Fragen nach Mensch, Macht und Moral stellt. Adams zeigt eine Forschungsstätte in der Wüste, in der Wissenschaftler an einer Bombe arbeiten, die sie zwar erschafft, aber auch überfordert – mächtig wie Götter, doch zutiefst erschüttert. Darf der Mensch alles tun, was technisch möglich ist?

Regisseur Marco Štorman und sein Team legen den Fokus auf das Spannungsfeld von Ehrgeiz, ethischer Überforderung und Größenwahn – und rücken Menschen in den Mittelpunkt, die zwischen Alltag, Angst, Skrupeln und Allmachtsfantasien zerrissen sind.

Premiere 29. November 2025

weitere Aufführungen: 3., 10. und 29. Januar, 20. März 2026

theater.freiburg.de