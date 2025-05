Das Theater Freiburg ist das älteste und größte Theater in Freiburg im Breisgau. Es befindet sich am Rande der Freiburger Altstadt an der Ecke Bertoldstraße und Platz der Alten Synagoge. Das Gebäude vereint vier Spielstätten unter einem Dach: das Große Haus, das Kleine Haus, die Kammerbühne und den Werkraum. Im Winterer-Foyer finden zusätzlich Autorenlesungen, Vortragsabende sowie Kammerkonzerte statt.

Das Theater Freiburg beherbergt die Sparten Musiktheater, Schauspiel, Konzert, Tanz sowie das Junge Theater. Mit rund 370 Beschäftigten werden auf vier Bühnen Eigenproduktionen, Koproduktionen und Gastspiele erarbeitet und aufgeführt. Rund um die Bühnen entsteht in jeder Spielzeit ein vielfältiges kulturelles Angebot. Das Theater hat sich international den Ruf eines der führenden Mehrspartenhäuser im deutschsprachigen Raum erarbeitet. Seit 2017 hat Peter Carp das Haus als Intendant geleitet und es als „Weltempfänger“ positioniert – mit einem Fokus auf internationale, oft noch unbekannte Regietalente.

Ab der Spielzeit 2025/2026 übernimmt der Theater- und Opernregisseur Felix Rothenhäusler die Intendanz. Er möchte mit seinem Spielplan alle Teile der Stadtgesellschaft ansprechen und plant eine enge Vernetzung mit der vielfältigen Kulturszene Freiburgs. Das Theater Freiburg engagiert sich zudem für Barrierefreiheit und Inklusion. Das Große Haus, das Kleine Haus und der Werkraum sind barrierearm zugänglich, es gibt ausgewiesene Rollstuhlplätze und spezielle Angebote wie „Relaxed Performances“ in entspannter Atmosphäre – insbesondere für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Das Theater Freiburg ist ein lebendiger Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs. Mit seinem vielfältigen Programm und dem klaren Bekenntnis zu Offenheit, Diversität und Teilhabe prägt es das kulturelle Leben der Stadt maßgeblich mit.

theater.freiburg.de