Weihnachten voller Magie: Mit Ella und ein Weihnachtstraum öffnet sich eine märchenhafte Welt zwischen Traum und Wirklichkeit – ein Familienerlebnis, das Herzen zum Leuchten bringt.

Es ist schon wieder passiert – die Traumwelt ist durcheinander geraten. Doch musste das wirklich ausgerechnet zu Weihnachten geschehen, jener Zeit, in der Träume ganze Welten erschaffen und Herzen zum Glühen bringen? Alle genießen die Festtage – nur Ella nicht. Sie bleibt im Bett, will weder Frühstück noch Geschenke und hat jegliche Freude an Weihnachten verloren. Doch was bedeutet das für die Traumwelt, die eng mit ihrem Erleben verbunden ist?

Gemeinsam mit ihrem treuen Kater begibt sich Ella auf eine Reise zurück in die Traumwelt, um den Weihnachtszauber wiederherzustellen und die festliche Freude in alle Räume zu bringen. Inspiriert von Charles Dickens’ Eine Weihnachtsgeschichte entfaltet sich ein poetisches, warmherziges Theatererlebnis, das große wie kleine Zuschauer in seinen Bann zieht.

12., 13. und 14. Dezember 2025

dastiv.de