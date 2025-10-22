Von der Hölle bis ins Paradies: Mit Giacomo Puccinis Il trittico präsentiert das Theater Kiel drei Einakter, die menschliche Abgründe, Sehnsüchte und Schicksale in berührenden Bildern und großer musikalischer Intensität vereinen.

„Die Hölle“: Giorgetta und Michele haben ihr Kind verloren – ihre Ehe zerbricht an der Trauer. Als Giorgetta Trost bei Luigi sucht, entflammt Micheles Eifersucht in mörderischer Wut.

„Das Fegefeuer“: Die junge Angelica wird, unehelich schwanger, in ein Kloster verbannt. Jahre später erfährt sie, dass ihr Kind gestorben ist – ein Schmerz, der sie verzweifelt in den Tod treibt.

„Das Paradies“: Der wohlhabende Buoso Donati ist tot, und seine gierigen Verwandten hoffen auf ein Erbe. Doch Buoso hat sein Vermögen der Kirche vermacht. Nun soll der gewitzte Gianni Schicchi das Unmögliche möglich machen – mit List, Humor und einem Schuss himmlischer Ironie.

Puccinis 1918 an der New Yorker Metropolitan Opera uraufgeführtes Triptychon zeigt in drei unterschiedlichen Milieus die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen – von Verzweiflung und Schuld bis zu Hoffnung und Liebe. Mit feiner psychologischer Beobachtungsgabe und filmischer Präzision zeichnet der Komponist Charaktere, die in kurzer Zeit unvergessliche Tiefe gewinnen.

Die opulent inszenierte Kieler Produktion von Pier Francesco Maestrini verbindet die drei Akte zu einem großen Ganzen und führt sie zurück auf ihren Ursprung: Dantes „Göttliche Komödie“, deren drei Teile – Inferno, Purgatorio und Paradiso – als geistiges Fundament von Puccinis letztem Bühnenwerk dienen. Und mit „O mio babbino caro“ erklingt eine der schönsten und innigsten Arien der Operngeschichte – ein Moment reiner Schönheit im Spannungsfeld von Tod und Leben.

Premiere 4. Oktober 2025

weitere Aufführungen: 26. und 31. Oktober, 5., 8. und 28. November 2025, 8. und 18. Januar, 14. März 2026

www.theater-kiel.de