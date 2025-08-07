Ein Weihnachtsklassiker, der ans Herz geht: Mit feinem Gespür für Menschlichkeit, Humor und gesellschaftliche Gegensätze erzählt Der kleine Lord die Geschichte eines Jungen, der mit kindlicher Unvoreingenommenheit eine ganze Welt verändert. In der Bühnenfassung des beliebten Romans von Frances Hodgson Burnett trifft amerikanische Lebensfreude auf britische Strenge – eine warmherzige Erzählung über das, was wirklich zählt.

Im Amerika des 19. Jahrhunderts: Cedric Errol ist ein fröhlicher Junge, der in bescheidenen Verhältnissen bei seiner Mutter aufwächst. Von jetzt auf gleich wird Cedric aus seinem gewohnten Leben herausgerissen und hinaufkatapultiert in die Höhen der englischen Aristokratie. Sein mürrischer und hartherziger Großvater möchte aus dem Enkel den kleinen Lord Fauntleroy machen, einen Erben in seinem Geiste. Doch die Lehrstunden verlaufen andersherum: Cedric knackt im Nu die harte Schale des Großvaters und entlockt ihm nie gezeigte Wesenszüge wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Großherzigkeit. So werden der Alte und der kleine Lord Hand in Hand zu respektablen Aristokraten.

30. November 2025

