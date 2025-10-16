Mit Witz, Tempo und philosophischem Tiefgang bringt das Theater Lübeck Leonard Bernsteins satirisches Meisterwerk Candide auf die Bühne – eine turbulente Reise durch Chaos, Katastrophen und die ewige Suche nach dem Glück.

Wir leben in der besten aller möglichen Welten! So zumindest hat es Candide von seinem Lehrer Dr. Pangloss gelernt. Als das westfälische Schloss, in dem er seine Jugend verbracht hat, im Krieg zerstört wird, begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise ins Ungewisse – über Paris und Lissabon bis nach Eldorado. Doch mit der richtigen Portion Optimismus im Gepäck bringen ihn weder Erdbeben noch Schiffbruch, Inquisition oder sonstige Katastrophen von seinem Weg ab.

1759 veröffentlichte Voltaire mit »Candide« eine beißende Satire auf die optimistische Philosophie seiner Zeit – noch im selben Jahr wurde das Buch verboten. 200 Jahre später verwandelte Leonard Bernstein den Stoff in eine bunte Mischung aus Musical, Operette und Oper und spickte seine »Liebeserklärung an Europa« mit Anspielungen von Rossini über Wagner bis Johann Strauß. Niemand geringerer als Loriot brachte 1993 Ordnung in die verworrene Handlung – mit seinen Zwischentexten sowie fantasievollen Live-Zeichnungen kommt „Candide“ zum ersten Mal auf die Bühne des Theater Lübeck.

Premiere 14. November

weitere Aufführungen: 21. und 28. November, 5. und 31. Dezember 2025, 8. und 25. Januar, 21. Februar, 1. und 15. März, 4., 11. und 17. April 2026

www.theaterluebeck.de