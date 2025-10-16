Traum, Wahn und Wirklichkeit verschmelzen zu einem schillernden Opernerlebnis: Mit Hoffmanns Erzählungen zeigt das Theater Lübeck Jacques Offenbachs faszinierendes Vermächtnis – ein Spiel zwischen Genie und Wahnsinn, Liebe und Illusion.

Während im Opernhaus „Don Giovanni“ gespielt wird, findet die richtige Show im Weinkeller nebenan statt – hier unterhält der Dichter Hoffmann die Kundschaft mit seinen fantastischen Geschichten, in denen sich Menschen als Maschinen entpuppen, Singen tödlich enden kann und geheimnisvolle Gestalten ihn seines Spiegelbildes berauben wollen. Der verborgene Kern jeder Geschichte: seine Beziehung zu der Sängerin Stella, die parallel in der Oper als Donna Anna auf der Bühne steht. Je länger der Abend, desto verrückter werden die Geschichten, bis Hoffmann endgültig den Bezug zur Realität zu verlieren droht …

Es kam einer Sensation gleich, als Operettenkomponist Jacques Offenbach ankündigte, zum ersten Mal eine Oper zu schreiben. Bis kurz vor seinem Tod arbeitete er an der Komposition, ohne sie jedoch vollenden zu können. Frei nach Geschichten des romantischen Dichters E. T. A. Hoffmann erzählt Offenbach von der Kraft, das eigene Leben in Kunst zu verwandeln und von der Gefahr, wenn dabei die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen.

Premiere 31. Januar

weitere Aufführungen: 7. und 19. Februar, 8. und 20. März, 19. April, 16. und 23. Mai, 5. und 18. Juni 2026

