Ein vielschichtiger Einstieg in die neue Konzertsaison: Mit dem Sinfoniekonzert Nr. 1 „Klassik“ präsentieren die Lüneburger Symphoniker unter der Leitung von Gaudens Bieri ein abwechslungsreiches Programm von der barocken Konzertform über klassische Meister bis hin zur Romantik – begleitet von Starpianist Matthias Kirschnereit.

Unter dem Begriff „klassische Musik” verstehen wir einerseits die breite Stilistik, welche unserer Orchestertradition zugrunde liegt, andererseits wird der Begriff häufig mit der „Wiener Klassik” und den Komponisten Haydn, Mozart und Beethoven gleichgesetzt.

In diesem Konzert möchten wir Ihnen die unterschiedlichen Gattungen in einem Programm vorstellen: Das Concerto Grosso einer zeitgenössischen Komponistin als Vorläufer der Sinfonie, ein KIavierkonzert mit unserem bestens bekannten Solisten der letzten Spielzeit, die Erste von Beethovens Sinfonien und als Einleitung ins Konzert eine Ouvertüre, welche bereits den Weg in die Romantik andeutet.

16. November 2025

www.theater-lueneburg.de