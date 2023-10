Das Theater und Konzerthaus der Klingenstadt Solingen begeistert als Einheit, die sich durch großzügige Säle und Foyers auszeichnet und gleichzeitig mit zwei getrennten Spielbereichen höchsten Veranstaltungsansprüchen genügt.

Rossinis „Barbiere di Siviglia“ ist eine der temporeichsten komischen Opern überhaupt. Die Arien und Ensembles überbieten sich gegenseitig an Verve und Esprit.

Graf Almaviva liebt Rosina. Doch ihr Vormund Bartolo schirmt sie rigoros von der Außenwelt ab. Obendrein hat sich der garstige Griesgram zum Ziel gesetzt, Rosina zu heiraten, um ihr beachtliches Erbe einzustreichen. Indessen entsinnt sein Barbier namens Figaro aberwitzige Manöver, dank derer der mit ihm befreundete Almaviva mehrfach zu Rosina vordringen kann. Schnell ist klar: Auch sie ist in Liebe entflammt. Bald ist der Plan des Barbiers perfekt, wie der Graf die Angebetete aus den Fängen ihres Vormundes befreien kann. In einem irr­witzigen Wettlauf versuchen Almaviva und Bartolo, sich mit Rosina zu vermählen. Die Nase vorn hat am Ende natürlich der Graf. Aber auch der gefoppte Bartolo erreicht sein eigentliches Ziel: Almaviva überlässt ihm Rosinas Mitgift, und so stimmen alle fröhlich ins Finale ein.

28. und 29. Februar 2024

theater-solingen.de