Ein extravagantes Stationentheater. Im Bunker.

Was macht ein Erlebnis erst zum Abenteuer? In den kilometerlangen verschlungenen Gängen des Luftschutzstollens Mödling machen sich rund fünfzig Abenteurerinnen und Abenteurer auf die Suche nach einer Antwort durch ganz unterschiedliche virtuelle, fantastische, erotische und lebensgefährliche Abenteuer quer durch Weltliteratur und Populärkultur; der Bogen spannt sich dabei vom Live Action Role Play bis zu Jules Verne, vom Groschenroman bis zum Video-Adventure.

Alle 15 Minuten startet eine kleine Zuschauergruppe von rund 20 Personen in den Bunker und „erwandert“ sich im wahrsten Sinne des Wortes das Stück, das hinter jeder Biegung des Stollens, an jeder Abzweigung neue Bilder, neue DarstellerInnen, neue Geschichten, neue Überraschungen freigibt.

Es spielt das Ensemble des Theaters zum Fürchten.

Premiere: 11. August 2024

Folgetermine: 15. bis 31. August 2024, jeweils Do bis Sa

Gestaffelter Einlass zwischen 18 und 20:45 Uhr

Der Bunker

Der Luftschutzstollen Mödling wurde in den Jahren 1941/43 von italienischen Zwangsarbeitern als Lufzschutzbunker errichtet und diente der Mödlinger, Wiener Neudorfer und Südwiener Bevölkerung während des Bombenkriegs als Zufluchtsort. Bis zu 9000 (!) Menschen verbrachten bei Luftangriffen die Zeit in den Stollen. Bis 1999 führte das aus zwei Hauptröhren und Nebenstollen bestehende Bunkersystem einen Dornröschenschlaf, bis die völlig devastierte und während der Besatzungszeit ausgeplünderte Anlage unter Bruno Max als Theater entdeckt wurde.

www.theaterzumfuerchten.at