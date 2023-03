Von 14. Juni bis 9. September bieten die 19 Spielorte des Theaterfest Niederösterreich 23 Produktionen in bester Festspiel‐Vielfalt: Schauspiel und Musicals, Opern und Operetten für Erwachsene und auch für Kinder stehen auf dem Programm. Lebendiger und facettenreicher Kulturgenuss – dafür steht das Theaterfest Niederösterreich seit beinahe drei Jahrzehnten. Mit beschwingten Komödien, opulenten Musicals, hochkarätigen Opern und Operetten sowie Schauspielklassikern und -uraufführungen steht kulturelle Vielfalt in allen Regionen des Landes auf dem Programm.

Kristina Sprenger, Obfrau des Theaterfest Niederösterreich, freut sich auf eine gemeinsame, unbeschwerte Zeit: „Sommer, Sonne, Theater – das gehört in Niederösterreich ganz einfach zusammen! Alle Spielorte stehen schon in den Startlöchern, um Ihnen wunderbare Abende zu bescheren. Kommen Sie, wir freuen uns auf Ihren Besuch!“

Den Theaterreigen eröffnen die Sommerspiele Melk am 14. Juni mit der Uraufführung des Auftragswerkes Kassandra und die Frauen Trojas von Magda Woitzuck. Am 16. Juni startet die Bühne Baden mit der Lehár Operette Der Graf von Luxemburg in ihre Sommersaison. Ganz im Zeichen der Liebe stehen die beiden folgenden Premieren: Das „Paartherapeutical“ All We Need is Love feiert am 18. Juni Premiere beim Kultursommer Laxenburg und die brillante Liebeskomödie Shakespeare in Love ist ab 22. Juni in der Sommernachtskomödie Rosenburg zu sehen. Der Theatersommer Haag zeigt ab 28. Juni die Komödie Ella, Ella – Lysistrata! über streikende Ehefrauen, frei nach Aristophanes. Bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf gibt der neue Intendant Alexander Paul Kubelka seinen Einstand mit Don Quijote, Premiere ist am 29. Juni.

Auch die Nestroy Spiele Schwechat stehen unter neuer Intendanz: Christian Graf zeigt ab 1. Juli Eisenbahnheiraten. Am 5. Juli feiert die Musikrevue One Vision mit Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte bei den Sommerspielen Melk Premiere. „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ heißt es ab 7. Juli beim Kultmusical Cabaret in der Bühne Baden. Am gleichen Tag feiert aufgrund des großen Erfolges das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy beim Festival Retz Wiederaufnahme. Beim Festival Schloss Weitra steht Im weißen Rössl auf dem Programm, wie gewohnt in einer erfrischenden Sommertheater-Fassung, Premiere ist am 7. Juli.

Die operklosterneuburg feiert das 25. Jahr ihres Intendanten Michael Garschall mit Don Carlo von Giuseppe Verdi. Eine Uraufführung von Peter Turrini präsentieren die Raimundspiele Gutenstein mit Es muss geschieden sein, Premiere ist am 13. Juli. Funny Money von Ray Cooney ist ein Lachschlager über die magische Anziehungskraft des Geldes, zu sehen ab 14. Juli bei den Festspielen Berndorf. Im letzten Jahr seiner Intendanz präsentiert Johannes Wildner auf der Oper Burg Gars Verdis Musik-Drama Aida, Premiere ist am 15. Juli. Am Originalschauplatz – der Wachau – spielt die Komödie Von wegen Mariandl! von Stefan Vögel, die Uraufführung ist am 18. Juli bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen.

Das Musical Jersey Boys – einer der größten Broadway-Erfolge über die 1960er-Jahre Boy-Band Frankie Valli & The Four Seasons – feiert am 19. Juli beim Musical Sommer Amstetten seine deutschsprachige Erstaufführung. Tags darauf erklingt eines der größten Operetten-Meisterwerke bei der Operette Langenlois: Das Land des Lächelns von Franz Lehár. Romantik, Action und packende Fechtkämpfe gibt es dann beim Musical Zorro ab 21. Juli im imposanten Open-Air-Ambiente der Felsenbühne Staatz. Die Festspiele Stockerau setzen heuer auf Nestroys Der Zerrissene, Premiere ist am 27. Juli. Fröhlich geht es mit der Operette Frühjahrsparade von Robert Stolz in der Bühne Baden weiter, ab 30. Juli in der Sommerarena zu erleben. Ab 13. August kommt das schon für letzte Jahre geplante, auf heuer verschobene Stationentheater Aventura. im Theater im Bunker Mödling zur Aufführung. Die letzte Premiere im Sommer 2023 ist am 1. September Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben der Wachaufestspiele Weißenkirchen.

Im Rahmen des Theaterfest für Kids sind heuer sechs Produktionen zu sehen: Der Kindermusical-Sommer Niederösterreich zeigt Ritter Rost und Prinz Protz ab 5. Juli, tags darauf feiert beim Märchensommer Niederösterreich Rapunzel – Neu frisiert Premiere. Der Musical Sommer teatro bringt ab 15. Juli Anne of Green Gables und ab 22. Juli Cinderella. Don Carlo – Verdis Opernkrimi für Kinder der operklosterneuburg findet am 23. Juli statt, ebenso wie Berni Bernstein der Sommerspiele Melk.

14. Juni bis 9. September 2023

theaterfest-noe.at.