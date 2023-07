Wer Portugal sagt, sagt auch Fado – kaum eine Musikrichtung ist so eng mit einem bestimmten Land verbunden wie dieser. Und über die Landesgrenzen hinaus so beliebt!

Fado bedeutet so viel wie Schicksal und meist handeln die Texte auch von vergeblicher Liebe und von Weltschmerz. Und dennoch oder gerade deshalb zieht er das Publikum unweigerlich in seinen Bann. Ganz besonders, wenn er von den großen Künstlerinnen des Fado wie Sara Correia vorgetragen wird. Sie stammt aus einer Lissaboner Familie von Fadistas, gewann mit 13 Jahren ihren ersten Gesangswettbewerb und wird heute als eine der aufregendsten neuen Fado-Sängerinnen des Landes gefeiert. Mit kraftvoller Stimme singt Sara Correia über das, was sie im Innersten spürt: Schmerz und Trauer, Lachen und Liebe, wunderbare Melancholie.

18. August 2023

