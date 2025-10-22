Winterlicht trifft Klang – „Candlelight Melodies – Christmas“ auf dem Theaterschiff Lübeck lädt am 17. Dezember 2025 zu einem magischen Abend unter Kerzenschein.

Im warmen Schein hunderter Kerzen wird der Theatersaal des Theaterschiffs zu einem Ort voller Musik und Stimmung: Ein Streichquartett spielt an diesem Abend klassische Weihnachtswerke ebenso wie moderne Pop-Melodien in festlicher Bearbeitung. Egal ob Liebhaber der traditionellen Klänge, Pop-Fans oder alle, die einen besonderen Abend zu zweit oder gemeinsam mit Freunden suchen – bei „Candlelight Melodies – Christmas“ ist für jede Stimmung etwas dabei.

Entspannt den Alltag hinter sich lassen, von Liebe und Leichtigkeit träumen und dabei den Flussblick genießen – hier auf dem Schiff wird Kultur ganzheitlich erlebbar: Musik, Licht, Wasser und Atmosphäre. Ein Abend, der Stil hat, nahe geht und in Erinnerung bleibt.

17. Dezember 2025

