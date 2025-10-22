Chaos, Charme und Chakren: Mit Völlig losgelöst – Auszeit für Anfängerinnen zeigt das Theaterschiff Lübeck eine warmherzige Komödie über vier Frauen, die in der Einsamkeit der Natur alles verlieren – und genau dadurch zu sich selbst finden.

Eine warmherzige Komödie über Selbstfindung, Kontrollverlust und die überraschende Kraft weiblicher Verbundenheit. Willkommen beim wohl ungewöhnlichsten Retreat des Jahres! In „Völlig losgelöst – Auszeit für Anfängerinnen“ treffen vier Frauen mitten in der Natur aufeinander – jede mit ihrem eigenen Gepäck aus Leben, Krisen und Erwartungen. Was als spirituelles Selbstfindungswochenende beginnt, entwickelt sich schnell zu einer chaotisch-komischen Reise in die Tiefen der eigenen Persönlichkeit.

Da ist Mona, die überforderte Glückscoachin mit einem Bauchladen voller esoterischer Ideen – und einem großen Herzen. Coco, die selbstbewusste Influencerin, deren perfekte Online-Fassade plötzlich Risse bekommt. Rosi, die fürsorgliche Rentnerin, die zum ersten Mal in ihrem Leben Zeit nur für sich hat – und damit nichts anzufangen weiß. Und Tanja, die kontrollierte Businessfrau, die mit Meditation nichts anfangen kann, dafür aber mit To-do-Listen glänzt.

Ein abgelegenes Haus, Stromausfall, kein Empfang – die äußeren Umstände zwingen die Frauen zur Einkehr. Doch erst, als alles schiefläuft, beginnt ihre wahre Reise: ehrlich, chaotisch, manchmal schmerzhaft, aber immer mit einem Augenzwinkern. Zwischen Yoga, Gruppentherapie und Tanzexperimenten entdecken die vier nicht nur ihre Gemeinsamkeiten, sondern auch eine neue Sicht auf sich selbst.

„Völlig losgelöst – Auszeit für Anfängerinnen“ ist eine Komödie über das Loslassen, das Ankommen und das gemeinsame Scheitern – mit viel Humor, Herz und einem Soundtrack fürs Leben. Ein Stück für alle, die schon mal dachten: „Ich brauch’ jetzt echt mal eine Auszeit.“

Premiere 26. September

weitere Aufführungen: immer Freitags, Samstags und Sonntags bis 21. Dezember, sowie am 27., 29. und 30. Dezember 2025

theaterschiffluebeck.de