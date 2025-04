Es rollt und rollt auf acht Rädern. Überall kann Bühne sein. In jedem Ort und auf jedem Platz kann Theater sein. Für alle Menschen kann es kluge Komödie geben, die denkendes Lachen und tiefgehende Phantasiereise, Erholung und Fest in einem bedeutet. Denn kein Theater ist spontaner, lebendiger und beglückender als gutes Straßentheater.

10 Jahre tourt das Kärntner Straßentheater – der Theaterwagen Porcia – nun schon durch die Lande. Mit jedem Jahr wächst die Anzahl der Spielorte und Vorstellungen, und damit auch die Zahl des begeisterten Publikums. Die Magie dieser unkomplizierten und unkonventionellen Theaterform ist vor allem, dass immer auch der Spielort – ob Dorfplatz, Bergwiese oder Schulhof – unweigerlich mitspielt und zur Kulisse wird. Dieses gemeinsame Theatererlebnis schafft eine Komplizenschaft zwischen Publikum und den Schauspielenden, die der Unmittelbarkeit der Straße entspringt. In keinem herkömmlichen Theater sind die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauern so aufgehoben, so fließend wie bei Straßentheater. Wir – die Spielenden – und Sie – die Zusehenden – sind gemeinsam die Menschen der Straße, die sich verbinden im magischen Theaterraum der Phantasie.

Der zerbrochene Krug von Heinrich Von Kleist | Wagenfassung Angelica Ladurner

Es ist eine der spannendsten Kriminalkomödien der deutschen Literatur, die seit über 200 Jahren die Menschen in Atem hält. Was geschah nun wirklich in jener Januarnacht, die warm war wie Mai? Wer ist der Täter, der den kostbaren Krug zerschlagen hat? – Aussage steht gegen Aussage – und Eve schweigt. Es ist eine Geschichte von Machtergreifung, Übergriffigkeit, Korruption, Schlauheit, Gerissenheit, aber auch von Unschuld und wirklich großer Liebe. Skurril die handelnden Personen, vertrackt die Argumentationen und lachhaft die phantastische Fabulierkunst der menschlichen Spezies, wenn sie sich herauswinden will und Davonkommen das erste Ziel ist.

Österreichpremiere: 18. Mai 2025, Wien

Kärntenpremiere: 1. Juni 2025, Gmünd

Die Schwindelmühle

Angelica Ladurner und Ensemble

Das Kinderstück wird mit dem Ensemble entwickelt und mit den Kindern weitergespielt – jedes Mal neu und anders. Also ist es ja ein glatter Schwindel, hier schon eine fertige Inhaltsangabe geben zu wollen. Aber das ist schon ein guter Schritt: Es geht in unserem Stück ums Schwindeln. Aber wenn die Schwindelmühle Fahrt aufnimmt, dann wird uns richtig schwindlig vor lauter Schwindeln und wir verlieren den Boden unter den Füßen und fliegen durch die Luft unserer eigenen Luftschlösser. Wie kommen wir da wieder raus, mit den kurzen Beinen, die Lügen nun einmal haben? Hui, das wird spannend!

Premiere: 1. Juni 2025, Gmünd

Theaterwagen PORCIA 2025

18. Mai bis 31. August 2025

www.theaterwagen-porcia.at