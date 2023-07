Das Oktett aus Rosario/Argentinien sorgt seit über zwanzig Jahren mit ihrem modernen Retro-Stil für spektakuläre Live-Konzerte. In ihrer Heimat längst gefeiert haben sie bislang sechs Alben produziert und sind seit fünfzehn Jahren auf den internationalen Bühnen unterwegs.

Inspiriert von den tanzbaren Musikstilen der 40er, 50er und 60er Jahre – also Jazz, Swing, Ska, aber auch Mambo, Bolero und Tango – kombinieren Rosario Smowing das Ganze mit zeitgenössischen Elementen und schaffen so ihren mitreißenden „Swing Argentino”. Ihre Songs, die der Frontmann und ehemalige Punk-Rock-Sänger Diego Javier Casanova geschrieben hat, basieren im Wesentlichen auf typischen Tango-Texten und fügen sich auf frische aber sehr heimatverbundene Art und Weise in den „Swing Argentino” ein. Und damit macht die selbsternannte „Una-Rock-Big-Band” garantiert jeden Ballsaal, jedes Festival zur großen Party.

29. Juli 2023

www.jazzclub-regensburg.de