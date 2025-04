Alexandra Dovgan ist eine außergewöhnliche junge Pianistin, die bereits in jungen Jahren die Musikwelt beeindruckt hat.

Geboren 2007 in Russland, zeigte sie früh ihr außergewöhnliches Talent und gewann mit nur fünf Jahren ihren ersten Wettbewerb. Ihre musikalische Reife, ihr tiefes Ausdrucksvermögen und ihre makellose Technik brachten ihr schnell internationale Anerkennung. 2018 wurde sie mit dem Grand Prix des Internationalen Wettbewerbs für junge Pianisten in Moskau ausgezeichnet, was ihr den Weg zu Auftritten in renommierten Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie und dem Wiener Konzerthaus ebnete.

Besonders bemerkenswert ist ihre natürliche Musikalität, die weit über ihr Alter hinausgeht. Sie wurde von Pianisten wie Grigory Sokolov und Sviatoslav Richter inspiriert und gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchskünstlerinnen der klassischen Musik. Trotz ihres jungen Alters begeistert sie bereits ein weltweites Publikum mit ihrer außergewöhnlichen künstlerischen Tiefe.

17. Juli 2025

www.tiroler-festspiele.at