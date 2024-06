Insgesamt 34 Produktionen, davon zehn Uraufführungen und vier österreichische Erstaufführungen, zahlreiche Stücke junger Autoren sowie bekannte Klassiker von Horváth, Ibsen, Virginia Woolf über Mozart, Verdi und Strauss sind am Tiroler Landestheater in der Spielzeit 24/25 zu erleben.

„Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding …” In Richard Strauss’ und Hugo von Hofmannsthals Komödie für Musik von 1911 klingen die Epochen durcheinander: Mitten in einem fiktiven Rokoko von Siebzehnhundert­ irgendwas, das es so nie gegeben hat, ziehen Walzermelodien aus dem späten Kakanien dahin. Ein halb erträumtes, halb erdachtes Wien der Kaiserin Maria Theresia beherbergt Gestalten des fin de siècle, und unter der heiteren Maske der Melancholie sind alle Gegensätze zu einem in seiner komplizierten Schlichtheit bestechenden Welttheater vereint. Die Marschallin, eine Frau Mitte dreißig, hat den viel jüngeren Oktavian zum Geliebten. Aus einer melancholischen Laune heraus schickt sie ihn als „Rosenkavalier” zu einer Tochter aus reichem Hause, die dem ebenso bankrotten wie unsympathischen alten Vetter Ochs versprochen ist. Die beiden jungen Leute verlieben sich, die Ehe platzt, die Alten müssen sich begnügen, die Jugend behält – fürs Erste – recht.

So ließe sich die Handlung des Rosenkavalier in wenigen Wor­ten zusammenfassen. Doch hinter der heiteren Oberfläche steht eine ganze Welt: ein dichtes Netz aus literarischen Anspielungen, philo­sophischen Einsichten und tiefen Lebensweisheiten – eine Studie über die Vergänglichkeit von Jugend, Hoffnung, Träumen – ein Maskenspiel auf dem Jahrmarkt des Lebens, auf dem die Figuren sich irgendwo zwischen Gestern, Heute und Morgen die Ehre geben. Darüber der Leitspruch: „Leicht muss man sein.” Wer zurückblickt, erstarrt mit der Zeit.

Premiere 14. Dezember 2024

weitere Aufführungen: 20. und 29. Dezember 2024, 5., 12. und 25. Januar, 1. Februar und 2. März 2025

