Ein junges Mädchen, eine Stimme, ein Vermächtnis: Grigori Frids Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ lässt die Worte eines bewegenden Lebenszeugnisses eindringlich erklingen – zart, mutig und zeitlos berührend.

Das Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank zählt bis heute zu den eindrücklichsten Zeugnissen aus der Zeit des Holocaust. In ihrem immer enger werdenden Versteck eines Amsterdamer Hinterhauses dokumentierte Anne zwei Jahre lang ihren Alltag, ihre Sehnsüchte und Ängste – mutig und wortgewandt, lebensfroh und verzweifelt. Ihre Botschaft könnte aktueller nicht sein!

Im Jahr 1969 adaptierte der russische Komponist Grigori Frid (1915 – 2012) ausgewählte Teile des Tagebuchs zu einer Mono-Oper. In 21 kurzen musikalischen Episoden gibt er der grossen literarischen Kraft der Worte Resonanz. Seine Musik wechselt zwischen lyrischen und rhythmischen Passagen und zeigt so Annes Zerrissenheit und Verzweiflung, aber auch ihre Sehnsüchte und Träume.

Die Bieler Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin Isabelle Freymond nimmt sich dieses starken Ein-Personen-Stücks an und bereichert ihre Inszenierung rund um Anna Beatriz Gomes als Anne Frank mit Teilnehmer*innen des Jungen Theater Biel. Das ebenso kurzweilige wie intensive Werk eignet sich besonders als Opern-Einstieg für unser junges Publikum.

Premiere 31. Oktober

weitere Aufführungen: 2., 4., 27. und 29. November 2025, 7., 9., 22., 28. und 30. Januar 2026

