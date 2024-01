TOBS ist ein öffentlicher und kultureller Begegnungsort und möchte Menschen unterschiedlichster Herkunft, Sprache – in Biel und Region unter Berücksichtigung der Zweisprachigkeit -, Kultur und Generation verbinden. TOBS stellt das direkte Erlebnis in Gemeinschaft ins Zentrum seiner Aktivität. In seinen kleinen Theatern und im überschaubaren Konzertsaal, bietet TOBS die kürzest mögliche Distanz zwischen Bühne und Publikum, zwischen Podest und Zuhörerinnen und Zuhörern und gewährt eine ganz besondere Nähe zu Musikerinnen/Musikern, Sängerinnen/Sänger, Schauspielerinnen/Schauspieler und Tänzerinnen/Tänzer.

Fabian nach dem Roman von Erich Kästner

Berlin in den 1920er-Jahren: Wie die Depressiven und Betrunkenen durch die Strassen torkeln, so gerät auch das Bild von Geschlecht und Familie ins Wanken, die Weltwirtschaftskrise macht allen zu schaffen, der Krieg dämmert bedrohlich am Horizont.

Im Kabarett der Anonymen, einer Spelunke, in der jede und jeder auftreten darf, amüsieren sich Jakob Fabian und sein bester Freund Labude. Fabian versucht sich als Moralist zu behaupten, was ihm zwischen all der Propaganda und Polemisierung nicht leichtfällt. Als er Cornelia kennenlernt, scheint es zumindest um sein Herz gut zu stehen, doch sie träumt von der grossen Filmkarriere.

Regisseur Max Merker verwandelt gemeinsam mit dem Theatermusiker Gilbert Handler das Theater in ein Kabarett der Zwischenkriegszeit, das eine Aufführung erlebt, die der Gegenwart wie ein grotesk verzerrtes Spiegelbild ähnelt: Angesichts von Propaganda und Desinformation in den sozialen Medien sowie dem Krieg in Europa, nimmt auch heute „Der Gang vor die Hunde”, wie Kästner den Roman im Untertitel nennt, seinen Lauf. Eine Koproduktion mit dem Vorarlberger Landestheater, Bregenz.

Premiere in Solothurn: 22. Februar 2024

Weitere Aufführungen in Solothurn: 23. und 24. Februar, 24., 26., 27. und 28. März 2024



Premiere in Biel: 1. Februar 2024

Weitere Aufführungen in Biel: 3., 5. und 6. Februar, 20. und 22. März 2024

www.tobs.ch