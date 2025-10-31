Liebe im Schatten der Armut: Puccinis „La Bohème“ erzählt am TOBS! mit großer Leidenschaft von jungen Träumern, flüchtigem Glück und der Zerbrechlichkeit des Lebens – ein Klassiker, der jedes Herz berührt.

Heiligabend in Paris: In einer ungeheizten Mansarde sitzen vier junge Künstlerfreunde mit leeren Mägen – arm, aber voller Witz und Lebenslust. Da lernt Rodolfo die lungenkranke Nachbarin Mimì kennen. Einzig die sofort aufflammende Liebe zwischen den beiden vermag ihre eiskalten Hände zu wärmen. Doch für wie lange?

Puccini liess sich von Henri Murgers Fortsetzungsroman «Scènes de la vie de Bohème» und dem Theaterstück „Mademoiselle Mimi Pinson“ von Alfred de Musset zu seiner vierten Oper inspirieren. Am 1. Februar 1896 ging in Turin die Uraufführung von „La Bohème“ über die Bühne. Am Pult: der junge Arturo Toscanini. Bis heute zählt die berührende Geschichte über Liebe, Freundschaft und Hoffnung im Angesicht des Todes zu den beliebtesten Werken des Komponisten und lässt niemanden kalt …

Die spanische Schauspielerin und Regisseurin Lucía Astigarraga stellt mit „La Bohème“ erstmals eine Inszenierung bei TOBS! vor. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Yannis Pouspourikas.

Premiere 20. Februar

weitere Aufführungen: 22., 24. und 28. Februar, 4., 6., 11., 13., 15., 19., 22. und 26. März 2026

www.tobs.ch