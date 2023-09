All my life. Mathias Haus, Philipp van Endert und die Düsseldorfer Symphoniker dürfen Sie zu diesem Konzerthighlight im November begrüßen!

Die E-Gitarre singt, ein Flügelhorn stimmt ein, das Orchester bettet beide in schillernde Streicherklänge. Philipp van Enderts „Moon Balloon” ist eine atmosphärisch dichte Klangreise, eine Symbiose von Jazz und Klassik, so ambitioniert wie entspannt. Wie der Soundtrack zu einem nie gedrehten Roadmovie, nostalgisch und berührend, ohne auf nur eine Tränendrüse zu drücken. Intensive Emotionen sind auch „All my Life” eingeschrieben.

In seiner Komposition möchte Mathias Haus – wie Philipp van Endert eine feste Größe in der aktuellen Jazzszene NRWs – nichts weniger als all den Gefühlen Ausdruck verleihen, die ihn seit seiner Kindheit begleiten und seine Person bis heute formen: Sehnsucht, Liebe, Trauer, Geheimnis, Glück, Unendlichkeit und Göttlichkeit. Kurz: »All my life«

25. November 2023

