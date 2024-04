Musikalische Feinkost aus Klassik, Jazz und Weltmusik entlang der antiken Römerstraße in Kötschach-Mauthen, Dellach im Gailtal und Oberdrauburg: Der Via Iulia Augusta Kultursommer widmet sich vom 12. Juli bis 18. August der Frage nach dem Woher und Wohin und präsentiert international bekannte Größen ebenso wie junge aufstrebende Talente.

Der Via Iulia Augusta Kultursommer ist ein kultureller Nahversorger. Intendantin Mag.a Helga Pöcheim holt Jahr für Jahr die weite Welt der Musik in die Gegend entlang der antiken Römerstraße. Die drei Gemeinden (zwei im Gailtal, eine im Drautal) schaffen damit gemeinsam einen kulturellen Erlebnisraum, der musikalische Feinkost, die Schönheit der Landschaft, Geschichte und Aktualität verbindet. Das Publikum aus Nah und Fern schätzt besonders die außergewöhnlichen Konzertorte: Unvergessliche Klangerlebnisse erwarten das Publikum heuer u.a. an einem romantischen Bergsee im Plöckengebiet, in einer Burgruine, im ehemaligen Restaurant einer Haubenköchin und beim Herkulestempel auf der Gurina, wo einst Kelten und Römer siedelten.

MOTTO woher? wohin?

Die Saison 2024 des Via Iulia Augusta Kultursommers rückt Menschen in Bewegung, freiwillig oder erzwungen, in den Fokus. Das Wandern von einem Ort zum anderen ist dem Menschsein

seit jeher inhärent, die Ortsveränderung stets fester Teil der Kultur: vom nomadischen Jäger und Sammler über historische Migrationsbewegungen und Abenteuerreisen in ferne Länder, bis hin

zu Sommerfrische, Urlaub, und Ausflügen. Das Programm trägt den unterschiedlichen Vorzeichen und Beweggründen Rechnung. Klimatische Bedingungen und Naturkatastrophen, Krieg, Gewalt und wirtschaftliche Not zwingen Menschen zu allen Zeiten, ihre Heimat zu verlassen und in der Fremde Zuflucht zu finden. Andere wiederum lockt der Wunsch nach Freiheit, Neugier und Entdeckergeist in die Welt hinaus. Glücklich, wer nach einer Reise in ein sicheres Zuhause zurückkehren kann.

Programmeinblicke

Der VIA Kultursommer 2024 bietet 12 spannende Veranstaltungen, darunter neun Konzerte, einen Vortrag mit musikalischer Untermalung, eine Wanderung über den Plöckenpass und eine Reise nach Aquileia. Die Eröffnung übernimmt Dr. Wolfgang Waldner, der Themen wie Migration und das Schicksal vertriebener jüdischer Komponisten beleuchtet. Highlights sind Auftritte von Jon Sass und Wolfgang Puschnig sowie moderne Interpretationen traditioneller Musik durch Künstler wie Diknu Schneeberger und Basma Jabr. Für Kinder gibt es die Oper „GOLD!“, die zum respektvollen Umgang mit der Natur anregt. Das OBERTON STRING OCTET und das TONČ FEINIG TRIO sorgen für musikalische Vielfalt, während beide Ausflüge musikalische Überraschungen und Einblicke in die Geschichte der Via Iulia Augusta bieten.

12. Juli bis 18. August 2024

www.via-iulia-augusta.at