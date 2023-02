CLASSIC GOES MODERN

Viva Musik! festival stellt ein einzigartiges Konzept eines sommerlichen Musikfestivals dar, und sein Hauptziel kann in fünf Worten zusammengefasst werden: klassische Musik mit einem Unterschied. Klassische Musik ist universell verständlich, barrierefrei, offen für alle Menschen ohne Unterschied und hat einen kultivierenden Einfluss auf die Gesellschaft. Die Viva Musica! Festival stellt klassische Musik vor, die von führenden Künstlern aus dem In- und Ausland in unkonventionellen Räumen und Kontexten aufgeführt wird, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Das Festival ist offen für neue Trends und Kooperationen, unterstützt junge Künstler, gibt neue Aufträge in Auftrag und möchte Themen über die Musik hinaus reflektieren. Seit 18 Jahren stößt dieser Ansatz auf positive Resonanz: Heute ist Viva Musica! ist eines der größten internationalen klassischen Musikfestivals in der Slowakei.

Informationen und Programm auf vivamusica.sk