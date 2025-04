Darfst du mitbestimmen? Kannst du dir jede Medizin leisten? Wirst du gerecht bezahlt? Eine Frage, ein Objekt, eine Geschichte. Im Rahmen des Euregio-Museumsjahres 2025 widmet sich das Tiroler Volkskunstmuseum zusammen mit dem Tiroler Museumsverband (tiMus) dem Thema der sozialen Gerechtigkeit.

Was gerecht ist und wer dies bestimmt, hängt vor allem von den Machtverhältnissen, sozialen Strukturen und ethischen Grundsätzen einer Gesellschaft ab. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass soziale Sicherheit oder Rechtsnormen in Europa lange keineswegs von einer Gerechtigkeit für ALLE geprägt waren (und immer noch sind).

Rund 35 Exponate von Museen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino erzählen Geschichten über soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Herausforderungen, Konflikte, Krisenbewältigung und nachhaltige Veränderungen. Mit kritischem Blick auf vergangene Lebenswelten sind Besucher eingeladen, sich auch mit brisanten Fragen der heutigen Gesellschaft auseinanderzusetzen.

6. Juni 2025 bis 15. März 2026

www.tiroler-landesmuseen.at