Jana Ibold inszeniert die Einblicke in die Leben der Menschen schnörkellos und emotional. Es geht um die Perspektive auf das eigene Leben und die Leere des Lebens, die wir nur selbst überwinden können.

Eine kleine Stadt irgendwo im Norden Deutschlands. Dünen, grüne Ebenen, Deiche und das Meer nur eine kurze Zugfahrt entfernt. Im Leben der Figuren dieses Stückes ist es leer. Die kleine Stadt hält sie gefangen in ihren kleinen Leben. Niemand ist wirklich glücklich. Doch der schöne Schein hat alle fest im Griff, soweit, dass ihnen selbst oft gar nicht bewusst ist, dass sie ihr Leben nicht für sich führen, sondern für ihn. Als es einen Dichter in das kleine Örtchen verschlägt, beginnt sich der Schein langsam aufzulösen. Kennen wir die Menschen, die uns am nächsten sind, eigentlich wirklich? Am Ende bleibt der Mut, selbst am eigenen Leben teilzuhaben und nicht nur dem Ruf der Kraniche zu lauschen und von ihrem Flug zu träumen, sondern sich von ihnen zeigen zu lassen, wie man fliegt.

19. und 20. Dezember 2023

www.waggonhalle.de