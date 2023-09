Unter der Leitung von Peter Rundel präsentiert das Ensemble Musikfabrik eine Uraufführung von Michael Pelzel sowie das großbesetze Ensemblestück „Concertini“ von Helmut Lachenmann.

Beim 86. Konzert der Reihe „Musikfabrik im WDR“ geht es festlich zu. Im neuen Stück des Schweizer Komponisten und Organisten Michael Pelzel feiern Cyborgs Hochzeit und das titelgebende Werk des Abends – „Concertini“ von Helmut Lachenmann – entfaltet bei aller vermeintlichen Sperrigkeit eine solche Sogkraft, dass im Nu der ganze Reichtum des Ensembleklangs erstrahlt. Eine Musik, die nichts auslässt und sich in eng verwobenen, konzertierten Solo- und Ensembleaktionen, über die Grenzen des Instrumentalklangs hinaus auf die Suche begibt. „Verirrungen, wenn man so will, im selbstentwickelten Labyrinth, angesiedelt in einem nichtsdestotrotz strengen Zeitgerüst: Wünschelrutengang im eigenen verwilderten Garten auf der Suche nach …“ (Helmut Lachenmann)

Das Ensemble Musikfabrik spielt unter der Leitung von Peter Rundel.

Programm:

Michael Pelzel – As if on a Cyborg’s Wedding (TikTok-Music) (2022/23) Uraufführung für Ensemble – Kompositionsauftrag von Kunststiftung NRW und Ensemble Musikfabrik.

24. September 2023

www1.wdr.de