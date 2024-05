Udo Jürgens’ Songs und Duette werden an diesem Abend neben dem sinfonischen Breitwand-Sound der Staatskapelle Weimar zusätzlich von einer hochklassigen vierköpfigen Band begleitet, deren Bläser der legendären Roger Cicero-Bigband entstammen.

Mit einer ultimativen Udo Jürgens-Show sorgen die Staatskapelle Weimar und illustre Gäste mitten im Weimarer Sommer für Genuss und Schwelgen pur. Gemeinsam mit Musicalstar Charlotte Heinke sowie dem Sänger und Komponisten Peter Frank nimmt ein „Best of” aus sagenhaften rund 1000 Udo Jürgens-Titeln Sie an diesem Abend mit auf eine Reise durch das Leben und Lieben des unvergessenen Entertainers – ein fulminanter Rückblick auf 60 Jahre Bühnenkarriere und eine Hommage, die ganz ohne Perücken und grelle Kostüme auskommt, um Udo allein musikalisch für das Publikum lebendig werden zu lassen.

So erzählt Charlotte Heinke von ihren persönlichen menschlichen und musikalischen Begegnungen mit dem Star und zieht Fans und solche, die es posthum noch werden wollen, ebenso einfühlsam wie authentisch hinein in das unwiderstehliche Udo Jürgens-Repertoire. Ob das legendäre „Aber bitte mit Sahne”, ob „Mit 66 Jahren”, „Griechischer Wein” oder „Ich war noch niemals in New York” – garantiert bringt der Abend die Stimmung zum Sieden, wenn Peter Frank mit dem Original täuschend naher Stimmfärbung Erinnerungen weckt und Emotionen zum Brodeln bringt. Doch jenseits einer bloßen Hit-Revue fehlen auch nachdenkliche Töne nicht. „Merci Cherie!” – und: „Vielen Dank für die Blumen”.

17. August 2024

