Einladung zum WelterbeRadeltag am 23. September 2023 nach Schlaitz an den Muldestausee.

Die Natur- und Kulturschätze der WelterbeRegion lassen sich hervorragend mit dem Fahrrad entdecken. Auf einer Länge von ca. 700 km verbindet ein dichtes Netz unterschiedlicher Radwege die touristischen Höhepunkte dieser Region, mit den vier UNESCO-Welterbestätten als besondere Höhepunkte.



Als regionaler Radaktionstag führt der diesjährige WelterbeRadeltag am 23. September 2023 nach Schlaitz an den Muldestausee. Radfahrbegeisterte können an verschiedenen Sterntouren aus den umliegenden Orten teilnehmen, die alle nach Schlaitz zum Ausflugslokal „Schachtbaude Pannenkoek“ führen. Neben musikalischer Unterhaltung und leckerem Essen, können sich die Gäste vor Ort auf verschiedene regionale Aussteller und touristische Infostände freuen. Programmhöhepunkte sind die Exkursion zum HAUS AM SEE Schlaitz oder das Glücksrad-Gewinnspiel des Tourismusverbandes.

23. September 2023

ab 12 Uhr Programm in Schlaitz an der Schachtbaude „Pannenkoek“ am Muldestausee

www.anhalt-dessau-wittenberg.de