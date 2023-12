Lassen Sie sich überraschen von der neuen Show „One“: Nummer 1-Hits? One-Hit-Wonder? Die erfolgreichsten Alben aller Zeiten?

In der rund zweieinhalbstündigen Show gibt es ein gutes Dutzend Auftritte von Künstlern, Bands, Chor und Orchester, die die ganze Bandbreite der Musik präsentieren – von der Klassik bis zum Pop. Das Besondere: Sämtliche Teilnehmer kommen aus der Region Oldenburg und vermischen vermeintlich gegensätzliche Musikstile. Mittelpunkt der Show sind eigens produzierte Arrangements, die das Staatsorchester des Staatstheaters Oldenburg gemeinsam mit verschiedenen lokalen Künstlern präsentiert. Vom Hip-Hop bis zum Chor, von Opernsängern bis zu jungen Talenten, vom Oldenburgischen Staatsorchester bis zur Rockband – bei CLASSIC MEETS POP ist alles möglich.

Zwölf Jahre lang hat CLASSIC MEETS POP ausschließlich vor ausverkaufter Arena gespielt – klar, dass Oldenburgs Erfolgsshow wiederkommt:

Im März 2024 findet wieder die Veranstaltung statt, die ebenso ungewöhnlich wie reizvoll ist und sich von Beginn an als kulturelles Highlight durchgesetzt hat. In Szene gesetzt von professionellen Arrangeuren und aufwändiger Licht- und Tontechnik, ist CLASSIC MEETS POP eine äußerst anspruchsvolle Produktion, in der musikalische Leistungsträger der Region eine begeisternde Show auf höchstem Niveau bieten. Treffen Sie Oldenburgs Kultur-Highlight 2024?

Teil 1 15. März 2024

Teil 2 16. März 2024

www.classicmeetspop.de