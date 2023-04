Vor 1500 jubelnden Zuschauern, darunter auch Alexander Bernstein – Sohn des Komponisten Leonard Bernstein – hat die bahnbrechende Neuinszenierung der West Side Story im Deutschen Theater München am 16. Dezember 2022 ihre lang ersehnte Weltpremiere gefeiert. Minutenlange Standing Ovations und begeisterte Premierengäste bezeugen: Mit dieser Inszenierung ist dem internationalen Creative Team um Regisseur Lonny Price ein Meisterwerk gelungen – eine spannungsgeladene Neuinszenierung, die den unsterblichen Broadway-Klassiker in ein neues Zeitalter führt.

„Was für eine fantastische Produktion! Die Cast ist brillant, das Orchester und der Dirigent sind einfach großartig. Diese Energie in Gesang und Tanz – enorm und sehr berührend. Auch das Bühnenbild ist einfach magisch, wie es sich bewegt, immer wieder verändert, in so viele Richtungen und Szenen. Ich liebe die Show!“ (Alexander Bernstein

Das internationale Kreativteam rund um den New Yorker Regisseur Lonny Price schlägt mit einer spannungsgeladenen Neuinszenierung gepaart mit der legendären Original-Choreografie das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der WEST SIDE STORY auf.

Jetzt sind die verfeindeten Jets und Sharks auf großer Welttournee.



Two Gangs. One Love.

In der New Yorker Upper West Side vibriert die Luft: Rivalisierende Straßengangs, leidenschaftliche Rhythmen, eine verhängnisvolle Feindschaft und mittendrin die ganz große Liebe, die dafür kämpft, alle Hindernisse zu überwinden – und tragisch scheitert. Lassen Sie sich begeistern von der mitreißenden Neuinszenierung der West Side Story, die den unsterblichen Musical-Klassiker in ein neues Zeitalter führt. Seit ihrer Weltpremiere im Dezember 2022 erobert sie die Herzen des Publikums rund um den Globus im Sturm.

Maria, Somewhere, America – die unvergänglichen Melodien Leonard Bernsteins und herausragenden Choreografien von Jerome Robbins haben ein ganzes Genre neu definiert. Bis heute gilt der Musical-Klassiker als unerreichte Nummer 1: mutig, brisant und wegweisend. Wie einzigartig zeitlos die West Side Story ist, beweist einmal mehr Steven Spielbergs oscarprämierte Neuverfilmung von 2021.

Mit einer spannungsgeladenen Neuinszenierung, gepaart mit der legendären Original-Choreografie, schlägt das internationale Creative-Team rund um den New Yorker Regisseur Lonny Price nun das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der West Side Story auf. Two Gangs. One Love: Eine unendliche, aber unmögliche Liebe – die universelle Macht, die bereits Romeo und Julia unsterblich machte, und bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat.

Termine:

Frankfurt am Main Alte Oper: 4. bis 16. April 2023

Dublin Bord Gáis Energy Theatre: 12. bis 24. Juni 2023

Paris Théâtre du Châtelet: 20.Oktober bis 31. Dezember 2023

München Deutsches Theater: 4. bis 14. Januar 2024

Basel Musical Theater: 30. Januar 2024 bis 4. Februar 2024

www.westsidestory.de