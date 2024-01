Mit seiner einzigartigen Sammlung hochkarätiger Kunstwerke sowie historischer und zeitgenössischer Exponate bietet das Wien Museum in seinem Haupthaus am Karlsplatz wesentliche Einblicke in die Stadtgeschichte. Das Stadtmuseum wurde nach einem Entwurf von Oswald Haerdtl 1959 eröffnet. 2020 bis 2023 wurde das Gebäude nach dem Entwurf der Architekten Ferdinand Certov, Klaudia Ruck und Roland Winkler saniert und erweitert und am 6. Dezember 2023 von Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler mit einer neuen Dauerausstellung (Szenografie: chezweitz Berlin, Gestaltung: Koerdtutech, Robert Rüf, Grafik: Larissa Cerny, Martin Embacher) wiedereröffnet.

Wiens Geschichte von der Frühzeit bis in unsere Gegenwart neu erzählt: Auf 3.300 m2, über drei Etagen und anhand von 1.700 Objekten nimmt die neue Dauerausstellung “Wien. Meine Geschichte” die Besucher:innen mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte. Im Mittelpunkt stehen die Menschen und ihr Leben im Spannungsfeld von Politik und Religion, sozialen Strukturen und der sie umgebenden Umwelt. Themen wie Arbeit, Wohnen, Verkehr, Zuwanderung und Ökologie bestimmen damals wie heute den Alltag.

Die Geschichte der Stadt wird als chronologischer Rundgang erlebbar, mit der großen Halle als Zentrum. Hier treffen Besucherinnen und Besucher auf ikonische Großobjekte der Sammlung, wie die originalen Figuren des Donnerbrunnens, ein fünfeinhalb Meter hohes Stephansdom-Modell sowie Praterwalfisch Poldi. Interaktive Formate und taktile Objekte sprechen verschiedene Sinne an, über 100 Medienstationen sowie ein digitaler Guide bieten vertiefende Inhalte. Programme für Jung und Alt mit Fokus auf Inklusion werden regelmäßig angeboten oder können als Gruppe gebucht werden.

Der Eintritt in die Dauerausstellung des Wien Museums ist kostenlos und lädt zu immer neuen Entdeckungen ein.

www.wienmuseum.at